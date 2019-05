Thyssen – 25 Prozent Rendite mit Puffer

In unserem Exklusivbereich haben wir derzeit einige spannende Scheine auf Thyssen im Angebot. Ein Vorgeschmack: CP650W. Der Capped-Bonus liefert immerhin 25 Prozent p.a. Rendite und das bei einer Barriere von 9 Euro. Aufgrund der hohen Vola ein tolles Chance-Risiko-Verhältnis. Welchem Einfluß die Volatilität für ihre Anlageprodukte hat, erklären wir im Newsletter natürlich auch.



Nach dem kleinen Dämpfer in der Vorwoche präsentierten sich die Aktienbarometer in der abgelaufenen Woche mehrheitlich freundlich. Unterstützung bekamen die Märkte von guten Wirtschaftsdaten aus den USA und Deutschland. Zudem hat die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China an Schrecken verloren und US-Präsident Donald Trump schob einen Strafzoll auf europäische Autos zunächst auf. So verbesserte sich der DAX® im Wochenverlauf um 1,6 Prozent auf 12.260 Punkte und der EuroStoxx®50 Index sogar um 2 Prozent auf 3.430 Punkte. Der amerikanische S&P®500 konnte bei diesem Tempo zwar nicht mithalten notiert aber dennoch im Bereich des Allzeithochs.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen im Wochenverlauf deutlich nach. So sank die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen auf minus 0,11 Prozent. Bei spanischen Papieren sackte die Rendite auf 0,88 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Herbst 2016. Der Anstieg an den Aktienmärkten und die damit verbunden steigende Risikofreude der Anleger ließ die Notierungen bei den Edelmetallen – allen voran Gold und Silber – purzeln. Der Ölpreis brach derweil aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend nach oben aus.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche legten die beiden DAX®-Werte Linde und RWE jeweils über sechs Prozent zu. Katalysator waren gute Unternehmenszahlen. In der zweiten Reihe fielen Evotec, Hannover Rück, Sartorius und Varta positiv aus. Evotec und Sartorius zählten auch zu den stärksten Antreibern im European Biotech Index. In Europa präsentierten sich im Wochenverlauf die Aktien von Amadeus IT und Total überdurchschnittlich gut. Total profitierte dabei vom festeren Ölpreis. Bei den Technologiewerten in den USA fielen Applied Materials, Cisco und Electronic Arts mit deutlichen Kursgewinnen auf. Bei ThyssenKrupp sorgten die neuen Umbaupläne für Kursturbulenzen.

Der Datenreigen neigt sich dem Ende. Kommende Woche melden Ceconomy, CTS Eventim und Grand City Property Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem werden Milliarden Euro ausgeschüttet. Aareal Bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Drillisch, Lanxess, Morphosys, Norma, Salzgitter, Symrise, Telefonica Deutschland, Varta, Vossloh und Zalando laden zur Hauptversammlung und Deutsche Börse sowie Novartis zum Investorentag. Zudem findet eine Aufsichtsratsitzung von ThyssenKrupp zum geplanten Konzernumbau statt.

Deutschland – BIP Q1

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Mai

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Mai

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Mai

Europa – Veröffentlichung der EZB-Protokolle zur Zinssitzung am 9. Und 10. April

USA – US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 30. April

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 18. Mai

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, April

Wichtige Termine

Quelle: Onemarkets, eigene