ThyssenKrupp: Zerschlagung hebt die Stimmung

Investoren reagierten am Dienstag positiv auf die Nachricht, dass der Aufsichtsratschef Lehner seinen Hut nimmt. Zeitgleich schoss der Aktienkurs des Stahlkochers um mehr als 8 Prozent in die Höhe und entkam noch einmal einem frischen Jahrestief.

Lehner war ein Gegner der von einigen Investoren geforderten Zerschlagung des Mischkonzerns ThyssenKrupp. Diese haben nämlich die Abstoßung von unwirtschaftlichen Teilen des Konzerns gefordert und wollten das Unternehmen auf Profitabilität trimmen. Doch mit dem Ausscheiden Lehner dreht sich das Personalkarussell in ThyssenKrupp weiter, nachdem vor Kurzem erst der Vorstandsvorsitzende seinen Abschied verkündete.

Technisch hat sich das Chartbild in der Aktie von ThyssenKrupp mit dem heutigen Kurssprung etwas verbessert, trotzdem bleiben noch eine Menge Hürden auf der Oberseite zu nehmen. Allen voran der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis um 22,73 Euro, darüber die Junihochs um 24,10 Euro. Aber selbst dann bliebe der seit Sommer 2017 bestehende Abwärtstrend noch intakt, sodass das Kurspotenzial bis zu dieser Stelle eingeschränkt bleibt. Es ist jedoch stark anzunehmen, dass nach dem heutigen Kurssprung weitere Käufer aufspringen werden und die Kursnotierungen weiter gen Norden vorantreiben. Daher kann sich ein Long-Investment mit einem fest eingebauten Hebel noch als lohnenswert herausstellen.

Spekulativ interessant

Der heutige Kurssprung könnte im weiteren Verlauf Kursgewinne an das Niveau aus Juni dieses Jahres bei 24,10 Euro freisetzen. Darüber könnte sich das Wertpapier von ThyssenKrupp sogar weiter in Richtung seiner mittelfristigen Abwärtstrendlinie und 25,70 Euro hochschrauben. Für diese Wegstrecke können Anleger beispielshalber auf das Faktor-Zertifikat Long auf ThyssenKrupp (WKN VS89MN) mit einem fest eingebauten Hebel von 8 zurückgreifen. Die dabei zu erreichende Kurschance kann bis zu 40 Prozent betragen, das einem Wert des Faktorzertifikates von rund 1,20 Euro entspräche. Die Haltedauer wird hierbei auf nur wenige Handelstage angesetzt.

Fällt das Kartenhaus aber wieder in sich zusammen und die Aktie fällt unter das Niveau von mindestens 20,50 Euro per Tagesschlusskurs zurück, müssen Rücksetzer zurück an die Jahrestiefs bei 19,87 Euro zwingend einkalkuliert werden. Dann aber könnte sich Thyssen über kurz oder lang in den Bereich von rund 19,00 Euro absetzen.

ThyssenKrupp (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf ThyssenKrupp Strategie für steigende Kurse WKN: VS89MN

Typ: Faktor akt. Kurs: 0,82 - 0,83 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 100,00 Euro

Basiswert: ThyssenKrupp Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 22,34 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 25,70 Euro Faktor: 8,0

Kurschance: + 40 Prozent Vontobel Zertifikate

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.