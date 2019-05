ThyssenKrupp: Wie tief geht das noch?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Schlechte Nachrichten aus der Branche und zur Tata-Fusion befeuerten den Abwärtstrend der Aktie. Wie ein Put-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit einem Basispreis bei 11,50 Euro und einer Fälligkeit im Dezember jetzt noch von fallenden Notierungen profitieren könnte.

Die ThyssenKrupp-Aktie findet derzeit einfach keinen Halt mehr. Nachdem die Notierungen in den vergangenen Wochen bereits durch eine Reihe schlechter Nachrichten aus der Branche oder zur geplanten Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata belastet wurde, brach der Kurs am Donnerstag erneut ein.

Grund waren schwache Zahlen von Konkurrent ArcelorMittal. Dadurch wurde die ThyssenKrupp-Aktie in Mitleidenschaft gezogen und fiel auf den tiefsten Stand seit Herbst 2003. Seit Ende 2018 brach die Aktie um fast ein Viertel ein und ist der mit Abstand schwächste DAX-Wert in diesem Jahr.

Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum, also seit Jahresanfang, stieg der DAX trotz der Schwäche in dieser Woche noch um mehr als 13 Prozent. Auch auf längere Sicht sieht es für die ThyssenKrupp-Aktie schlecht aus. In den letzten zwölf Monaten summierte sich das Minus sogar auf 50 Prozent.

Das kann Folgen haben: Mit einem Börsenwert von nur noch etwas mehr als sieben Milliarden Euro rutschte der Konzern auf den letzten Platz im DAX ab. Sollte sich das nicht bis zur nächsten Bestandsaufnahme bessern, droht dem Unternehmen im September der Rauswurf aus dem Index.

ThyssenKrupp (Tageschart in Euro) Tendenz:

In der anhaltenden Abwärtstendenz bäumte sich die ThyssenKrupp-Aktie im April noch einmal bis zum Hoch bei 13,80 Euro auf. Seitdem beendete sie die Mehrzahl der Handelstage im Minus. Allein in den letzten drei Wochen büßte die Aktie um 19 Prozent von ihrem vorherigen Wert ein.

Auf dem rasanten Weg nach unten durchbrachen die Notierungen in diesen Tagen bisherige Unterstützungen. Bei 12,56 Euro befand sich ein Tief von Februar 2016. Darunter hatte die Aktie im Juni 2012 ein weiteres Tief bei 11,45 Euro ausgebildet, aber auch das wurde nun unterschritten.

ThyssenKrupp (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11,45 // 12,40 // 12,56 // 13,80 Unterstützungen: 11,17

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer fallenden ThyssenKrupp-Aktie ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN SR07YJ) profitieren. Dieser Optionsschein könnte eine Rendite von 86 Prozent erzielen, sofern die Aktie bis zum Laufzeitende am 18.12.2019 auf 8,50 Euro fällt.

Sollte sie tiefer fallen oder das Ziel früher erreichen, wäre auch eine höhere Rendite möglich. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie bei 9,89 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Falls die Aktie am Bewertungstag über 11,50 Euro schließt, endet dieser Optionsschein wertlos.

Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 1,0 ausbezahlt. Anfangs könnte diese spekulative Idee im Optionsschein mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs von 1,29 Euro abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt dadurch 4,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: SR07YJ

Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 1,59 - 1,61 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 11,50 Euro

Basiswert: ThyssenKrupp



akt. Kurs Basiswert: 11,23 Euro Laufzeit: 18.12.2019

Kursziel: 3,00 Euro Omega: 3,2

Kurschance: + 86 Prozent Quelle: Société Générale

