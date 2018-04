ThyssenKrupp (Weekly) - Ein schmaler Grat

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":























Die Thyssen-Aktie musste zuletzt ihre Gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Wochen

bzw. 200 Monate (akt. bei 21,60/21,44 EUR) preisgeben. Damit wackelt auch eine charttechnische

Schlüsselzone: Gemeint ist die Kombination aus verschiedenen Tiefs bei gut 21 EUR,

einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (21,10 EUR bzw. 20,90

EUR) sowie dem ehemaligen Abwärtstrend seit Anfang 2008 (akt. bei 20,74 EUR). Am schwersten

würde bei einem Bruch der angeführten Bastion aber sicherlich wiegen, dass dann ein

klassisches Doppeltopp abgeschlossen wäre (siehe Chart). Das rechnerische Abschlagspotential

aus der Höhe der Umkehrformation ließe sich auf rund 5 EUR veranschlagen. Deshalb

muss der Titel die beschriebene Schlüsselzone unbedingt verteidigen. Davon, dass das

Papier die Kumulationszone indes als Sprungbrett genutzt hat, kann erst gesprochen

werden, wenn das jüngste „swing high“ bei 22,26 EUR überwunden wird. Diese Weichenstellung

hätte gleichzeitig den Charme, dass dann die beiden eingangs angeführten langfristigen

Glättungslinien zurückerobert wären.





















