ThyssenKrupp: Mit (Turbo)-Calls auf Kurserholung setzen

Obwohl sich die Aktie des im Umbruch befindlichen ThyssenKrupp-Konzerns in den vergangenen Tagen deutlich von ihrem 12-Monatstief bei 6,67 Euro vom 6.4.22 nach oben hin absetzen konnte, zählt sie mit einem von den negativen Konsequenzen des Krieges in der Ukraine verursachten Kursrückgang von 23 Prozent innerhalb des vergangenen Monats zu den schwächsten Werten im MDAX.

Dennoch bekräftigten Experten in den vergangenen Tagen mit Kurszielen von bis zu 17 Euro (Deutsche Bank) wegen der nicht im Kurs enthaltenen Umstrukturierungen ihre Kaufempfehlungen für die ThyssenKrupp-Aktie. Kann sich die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 6,98 Euro notierte, in den nächsten Wochen im Zuge einer technischen Korrektur zumindest wieder auf das Niveau von Anfang April bei 7,70 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 7 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 7 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 1, ISIN: DE000DFL8FQ3, wurde beim ThyssenKrupp-Kurs von 6,98 Euro mit 0,57 – 0,60 Euro gehandelt.

Wenn die ThyssenKrupp-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 7,70 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,87 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6,4279 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,4279 Euro, BV 1, ISIN: DE000PF4YA65, wurde beim Aktienkurs von 6,98 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 7,70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls -sofern der ThyssenKrupp-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,27 Euro (+98 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6,237 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,237 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA57VD0, wurde beim Aktienkurs von 6,98 Euro mit 0,88 – 0,89 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 7,70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,46 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek