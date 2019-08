ThyssenKrupp-Puts mit 92%-Chance bei anhaltender Schwäche

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte sich der Kursrutsch bei der ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) weiter fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die ThyssenKrupp-Aktie befindet sich seit Jahren in einer Abwärtsbewegung. Dabei setzte sie mehrmals auf der Unterstützungszone zwischen 11,71 und 11,45 EUR auf. In den letzten Monaten lief die Aktie auf dieser Zone seitwärts. Am 3. Juni kam es zu einem Rückfall auf 11,03 EUR. Dieses Tief durchbrach der Wert am 2. August und fiel danach auf 10,34 EUR. Nach einer kleinen Erholung am Donnerstag wurde die Aktie am Freitag auf ein neues Tief abverkauft.

Ausblick: ThyssenKrupp könnte in den nächsten Wochen und Monate weiter abfallen. Auf mittelfristige Sicht droht ein Abverkauf in Richtung 6,85 EUR und damit auf das Tief aus dem Jahr 2003. Ein nächstes Zwischenziel könnte bei ca. 8,80 EUR liegen. Damit sich das Chartbild wieder leicht aufhellt, müsste die Aktie über 11,75 EUR ansteigen. Ein prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Anstieg über 12,21 EUR. Dann könnte der Wert in Richtung 14,42 EUR ansteigen.“

Nähert sich ThyssenKrupp-Aktie, die derzeit bei 10,10 Euro notiert, dem negativen Kursziel von 8,80 Euro an, um in einem Monat bei 9,00 Euro zu notieren, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 10 Euro

Der Morgan Stanley-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 10 Euro, Bewertungstag 11.10.19, BV 1, ISIN: DE000MC2V302, wurde beim ThyssenKrupp-Kurs von 10,10 Euro mit 0,63 – 0,65 Euro gehandelt.

Wenn die ThyssenKrupp-Aktie im spätestens einem Monat auf 9,00 Euro nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,13 Euro (+74 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 11,1357 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,1357 Euro, BV 1, ISIN: DE000PX2F885, wurde beim ThyssenKrupp-Aktienkurs von 10,10 Euro mit 1,09 – 1,11 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der ThyssenKrupp-Aktie auf 9,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 2,13 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek