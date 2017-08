ThyssenKrupp Long: 95-Prozent-Chance

Die mögliche Fusion des Stahlgeschäfts von ThyssenKrupp mit den Aktivitäten des indischen Tata-Konzerns in Europa nahm eine wichtige Hürde. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von ThyssenKrupp könnte sich mit steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 95 Prozent ergeben.

ThyssenKrupp möchte sich bekanntlich seit längerer Zeit von seinem Stahlgeschäft trennen, den Konzern umbauen und sich auf Industriegüter und Dienstleistungen konzentrieren. Seit rund anderthalb Jahren verhandelt der Konzern deswegen mit der indischen Tata Steel über eine Fusion des europäischen Stahlgeschäfts. Dafür konnte eine wichtige Hürde genommen werden. Die Inder unterzeichneten eine Vereinbarung zur Übertragung ihrer Pensionsverpflichtungen in einen Fonds, so dass diese nicht mehr in das geplante Joint Venture eingehen würden. Tata hatte im Mai bereits eine Grundsatzvereinbarung hierzu getroffen und angekündigt, 550 Millionen Britische Pfund in diesen Fonds zu zahlen. Nun wurde diese Transaktion endgültig bestätigt. Charttechnisch lässt sich bei ThyssenKrupp seit Mitte Mai ein aktuell zwischen 24,70 und 28,40 Euro verlaufender Aufwärtstrendkanal zeigen, in dem die Aktie Mitte Juli um 27 Euro ihre Hochs und dadurch den höchsten Stand seit August 2011 erreichte. Nachdem sie zuletzt die Unterseite festlegten, befinden sich die Notierungen seit August wieder in einer ansteigenden Tendenz. Analysten äußerten sich mehrheitlich positiv zur Aktie und gingen dabei von einer erfolgreichen Fusion aus.

ThyssenKrupp (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer steigenden ThyssenKrupp-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN HU7LH5) mit einem Hebel von 4,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 22,5 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann bei 24,50 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich ein Stoppkurs von 4,26 Euro. Bei einem Schlusskurs über 27 Euro könnte dieser auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach oben könnte sich um 32 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 3 zu 1.