ThyssenKrupp: Kommt bald der Knall?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Nach bald sieben Jahren an der Spitze ThyssenKrupps stehe Vorstandschef Heinrich Hiesinger vor seiner wohl schwierigsten Entscheidung, meint das Handelsblatt in der heutigen Ausgabe auf Seite eins. Nach Informationen der Zeitung, die sie aus Kreisen des Unternehmens erhalten haben möchte, soll bis September die Trennung vom Stahlgeschäft beschlossen werden. Für diese Sparte, die mit über 27000 Beschäftigten noch immer rund ein Fünftel des Jahresumsatzes von rund vierzig Milliarden Euro einbringt, werde weiter ein Zusammenschluss mit dem indischen Wettbewerber Tata Steel Europe favorisiert. Die Verhandlungen dazu würden längst laufen, berichtete die Zeitung. Noch im Juli werde Hiesinger, so das Handelsblatt, deshalb nach Indien fliegen, um direkt mit Tata-Chef Natarajan Chandrasekaran auszuloten, ob der Deal zwischen den Konzernen funktioniere. Charttechnisch reagierte die Aktie bereits letztens auf die Nachrichten und stieg auf ein Hoch über 26 Euro an. Zuletzt konsolidierte der Kurs den Anstieg, wobei sich um 24,50 Euro ein Bereich bedeutender Unterstützungen befinden sollte. Ein seit Mitte Mai ansteigender Trend kann derzeit zwischen 24,60 und 27 Euro festgestellt werden, was den genannten Support ebenfalls unterstreicht.

ThyssenKrupp (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer steigenden ThyssenKrupp-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN HU8M8P) mit einem Hebel von 6,6 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 15,0 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 24,30 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Turbo Long ergibt sich ein Stoppkurs von 2,75 Euro. Bei einem Schlusskurs über 26 Euro könnte dieser bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach oben könnte sich um 30 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 3,5 zu 1.