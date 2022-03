ThyssenKrupp: Deutschland rüstet auf – Thyssen könnte milliardenschwere U-Boot-Aufträge an Land ziehen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Symbol: TKA ISIN: DE0007500001



Rückblick: Nachdem sich Thyssen in den vergangenen Jahren dank umfangreicher Restrukturierungen und dem Verkauf von Randgeschäften neu aufgestellt hat, hellen sich bei dem Mischkonzern die Aussichten im Kerngeschäft wieder deutlich auf. Für Fantasie sorgt gerade die Aussicht auf deutlich steigende Verteidigungs-Etats. Die Konzernsparte ThyssenKrupp Marine Systems gehört zu den technologisch führenden Anbietern von U-Booten und könnte damit gute Chancen auf milliardenschwere Großaufträge haben.

Meinung: Die Bundeswehr soll ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten. Der Verteidigungsetat soll von nun an jedes Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Aktien von Unternehmen mit starkem Bezug zur Rüstungsbranche wie Hensoldt und Rheinmetall sind am Montag überproportional angesprungen. Die Thyssen-Aktie bekam auch Rückenwind und konnte den Widerstandsbereich bei 9.50 Euro überwinden. Bei einem Pullback in den Bereich des EMA-50 könnte der Aufbau einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 28.02.2022 – Basis täglich, 12 Monate – Kurs: 9.53 EUR



Setup: Wenn wir dem Rücksetzer in den Bereich des EMA-50 bekommen, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Intraday ist auf diesem Level auf Umkehrsignale Signale zu achten. Den Stopp-Loss könnte man nach der Tradeeröffnung unter der Kerze von Montag platzieren.

Meine Meinung zu ThyssenKrupp ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TKA



