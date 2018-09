ThyssenKrupp-Calls mit 67%-Chance bei Kursanstieg auf 23,50€

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Nachricht, dass ThyssenKrupp die bis jetzt im Konzern vereinten Industriegüter- und Werkstoffgeschäfte aufteilen wird und die beiden neuen Gesellschaften separat an Börsen gelistet sein werden, beförderte den Kurs der ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) am 27.9.18 zeitweise um mehr als 17 Prozent ins Plus. Der Tageshöchstsand von 23,50 Euro konnte allerdings nicht gehalten werden. Auf Schlusskursbasis beendete die Aktie den Handelstag bei 22,31 Euro mit einem immer noch kräftigen Plus von 11 Prozent. Am 28.9.18 schien sich die Rally fortzusetzen. Nachdem die Aktie im frühen Handel um nahezu 4 Prozent auf 22,88 Euro zulegte, rutschte sie mit bis zu 1,50 Prozent auf 21,71 Euro ins Minus.

Wenn sich die neuesten Expertenprognosen erfüllen, in denen die Aktie mit Kurszielen von bis zu 33 Euro zum Kauf empfohlen wird, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22,50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 22,50 Euro, Bewertungstag 14.11.18, BV 1, ISIN: DE000HX3SXX3, wurde beim ThyssenKrupp-Aktienkurs von 21,93 Euro mit 1,01 – 1,02 Euro gehandelt.

Kann die ThyssenKrupp-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest wieder auf den gestrigen Tageshöchststand von 23,50 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei 1,39 Euro (+36 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,81 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,81 Euro, BV 1, ISIN: DE000CJ10F34, wurde beim Aktienkurs von 21,93 Euro mit 2,19 – 2,21 Euro taxiert.

Kann die ThyssenKrupp-Aktie auf 23,50 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,69 Euro (+67 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,51 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,51 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF73XC4, wurde beim Aktienkurs von 21,93 Euro mit 2,56 – 2,58 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 23,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo Calls auf 3,99 Euro (+55 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek