ThyssenKrupp-Calls mit 109% Chance bei Kursanstieg auf 10 Euro

Mit einem Kursanstieg von beachtlichen 22 Prozent innerhalb des vergangenen Monats zählt die Aktie des im Umbruch befindlichen ThyssenKrupp-Konzerns (ISIN: DE0007500001) nach guten Zahlen zu den am besten gelaufenen MDAX-Werten für diesen Zeitraum. Allerdings war diesem Kursanstieg Ende März und Anfang April 2022 ein gewaltiger Kurseinbruch voraus gegangen.

Da die Margen in der Stahlbranche nach wie vor hoch sind und Stahlaktien wegen ihrer Bewertung und des Liquiditätsanstieges weiterhin attraktiv sein sollte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 17 Euro ihre Kaufempfehlung für die ThyssenKrupp-Aktie. Kann die ThyssenKrupp-Aktie auf dem Weg zu dem ambitionierten Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder die 10-Euro-Marke erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 9 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 9 Euro, Bewertungstag 16.6.22, BV 1, ISIN: DE000DFY4DA6, wurde beim ThyssenKrupp-Kurs von 8,89 Euro mit 0,89 – 0,92 Euro gehandelt.

Wenn die ThyssenKrupp-Aktie in spätestens einem Monat auf 10 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,44 Euro (+56 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,006 Euro

Der HVB Paribas-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,006 Euro, BV 1, ISIN: DE000HB6SHZ0, wurde beim Aktienkurs von 8,89 Euro mit 0,94 – 0,95 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 10 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls -sofern der ThyssenKrupp-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,99 Euro (+109 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,514 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,514 Euro, BV 1, ISIN: DE000PD5YZL0, wurde beim Aktienkurs von 8,89 Euro mit 1,45 – 1,46 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 10 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,48 Euro (+70 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek