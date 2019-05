ThyssenKrupp – Bären bleiben am Drücker

Thyssen trägt in diesem Jahr mit weitem Abstand die rote Laterne. 19 Prozent beträgt der Abschlag seit Januar. Auf Sicht von einem Jahr steht eine nahezu Halbierung von 45 Prozent. Die Konzernfusion belastet die Stimmung. Selbst die Fusion der Stahlspalte mit Tata Steel ist nicht in trockenen Tüchern. Wer bei Thyssen auf fallende Kurse setzen möchte, greift zum Bear GA5518. Mit Discount-Puts wären Sie mit der WKN HX7LHH dabei.



Der Schein zahlt über 50 Prozent Rendite wenn Thyssen im September unter 12 Euro notiert. Via Floribus ab sofort über ihren Broker komplett kostenfrei handelbar. Für die Kursschwäche am Freitag ist die britische Investmentbank HSBC verantwortlich. Dort hat man das Kursziel für thyssenkrupp von 17 auf 12,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf “Hold” belassen. Der Industriekonzern thyssenkrupp sei operativ und beim Cashflow weiterhin auf keinem guten Kurs, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senke seine Gewinnerwartungen unter die Zielmarken des Managements, was vor allem mit der Werk- und Rohstoffsparte sowie dem Komponentengeschäft in Zusammenhang stehe.