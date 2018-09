ThyssenKrupp: Aus eins mach zwei

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Meldung, ThyssenKrupp in zwei Unternehmen aufzuspalten, zündete an der Börse ein Kursfeuerwerk. Ein Call-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit einem Basispreis bei 23 Euro und Fälligkeit im Dezember nächsten Jahres könnte von einer steigenden Aktie überproportional profitieren.

Gestern war es die Nachricht des Tages am Aktienmarkt, dass ThyssenKrupp sich dem Druck seiner aktivistischen Investoren beuge und nun die Aufspaltung des Konzerns in zwei eigenständige börsennotierte Unternehmen vorantreibe. An der Börse wurde dieser Schritt positiv gesehen. Die Aktie stieg um fast zehn Prozent. Zeitweise stand das Papier sogar mit 17 Prozent im Plus, doch einige Anleger zogen schnelles Geld vor und nahmen Gewinne mit. Dabei könnte es sich bei den Plänen um einen Antreiber für die Aktie handeln.

Spekulationen über diesen Schritt hatten sich am Markt schon länger gehalten. Die Pläne werde der Vorstand nun in einer Sitzung am Sonntag dem Aufsichtsrat vorstellen, hieß es in der Mitteilung des Konzerns. Und so könnte das aussehen: Die Industriegüter mit der Aufzug- und der Automobilzuliefersparte sowie dem Kernanlagenbau sollen demnach künftig unter dem Dach von ThyssenKrupp Industrials stehen und die weiteren Sparten mit dem Stahlgeschäft und der Edelstahlproduktion unter Thyssenkrupp Materials firmieren.

Da es sich bei der Restrukturierung um eine spannende Sache handelt, reagierte die Börse nahezu euphorisch auf die offizielle Nachricht. Angetrieben worden war diese Spekulation in den letzten Monaten durch den Einfluss aktivistischer Investoren und von den Personalwechseln in Vorstand und Aufsichtsrat. Das Wasser auf die Mühlen der Anleger traf zudem auf trockenen Boden: Vor kurzem hatte die ThyssenKrupp-Aktie bei 18,75 Euro ihren tiefsten Stand seit Mitte 2016 erreicht. Jetzt blüht die Phantasie wieder.

Das sehen auch die Analysten so. Das Analysehaus Jefferies bestätigte seine schon zuvor gehaltene Bewertung für die Aktie mit Kaufen und einem Kursziel von 33 Euro. Der dort zuständige Analyst bezeichnete die Meldungen in einer am Donnerstag vorgelegten Studie als den lange ersehnten Kurstreiber für den Industriekonzern, der dafür sorgen könnte, dass die Aktie eine bedeutende Bewertungslücke zu den Aktien aus dem Kapitalgütersektor schließe. Mit einem Minus von neun Prozent liegt die Aktie aktuell nur im DAX-Mittelfeld.

Das könnte sich ändern. Das aktuelle Jahreshoch von Ende Januar befindet sich bei 26,52 Euro. Noch etwas höher liegt das Vorjahreshoch bei 27,07 Euro. Noch befindet sich die Aktie in einer fallenden Tendenz, doch mit einem Anstieg über 23 Euro wäre der Ausbruch nach oben gelungen. Dann wäre der Weg zum oben genannten Bereich nur noch ein kurzer. Darüber könnten die Notierungen mit neuer Phantasie durch die Restrukturierung an Dynamik aufnehmen. Höhere Kurse erreichte die Aktie zuletzt 2011, als sie bis auf 36 Euro stieg.

ThyssenKrupp (Tageschart in Euro) Tendenz:

ThyssenKrupp (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 23,50 // 24,10 // 26,52 // 27,07 Unterstützungen: 21,37 // 21,05 // 20,67 // 19,88

Mit einem Call-Optionsschein (WKN MF7FKM) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden ThyssenKrupp-Aktie ausgehen, jetzt überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 23 Euro und Fälligkeit am 18.12.2019 könnte eine Rendite von 180 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende auf 30 Euro steigt. Sollte sie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, könnte sie eine höhere Rendite erzielen.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter 23 Euro notiert, verfällt der Optionsschein wertlos. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 1,0 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie am Bewertungstag bei 25,50 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee wäre zu erwägen, sollte sich keine Dynamik ergeben und die Aktie unter 21 Euro fallen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF7FKM Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,48 – 2,50 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 23,00 Euro Basiswert: ThyssenKrupp akt. Kurs Basiswert: 22,03 Euro Laufzeit: 18.12.2019 Kursziel: 7,00 Euro Omega: 4,35 Kurschance: + 180 Prozent Quelle: Morgan Stanley

