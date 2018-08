ThyssenKrupp-Anleihe mit 5,50% Zinsen und einem Jahr Laufzeit

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Mit einem Kursrückgang von mehr als 20 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate befindet sich die Thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) in der Performanceliste aller DAX-Werte unter den vier schwächsten Werten im DAX-Index. Neben der lang anhaltenden Führungskrise setzten die Verluste im Anlagen- und Schiffbau dem Aktienkurs ordentlich zu. Bei einem Blick auf die jüngsten Expertenanalysen, in denen die Aktie mit Kurszielen in Erwartung einer erfolgreichen Restrukturierung des Konzerns mit Kurszielen von bis zu 30 Euro zum Kauf empfohlen wird, könnten risikobereite Anleger zum Schluss gelangen, dass das Abwärtspotenzial der Aktie nun nicht mehr allzu hoch sein sollte.

Für Anleger, die innerhalb des nächsten Jahres bei einem halbwegs stabilen Kursverlauf der ThyssenKrupp-Aktie die Chance auf einen Jahresertrag von mehr als fünf Prozent wahrnehmen wollen, könnte eine Investition in die neue Commerzbank-Aktienanleihe Protect auf die ThyssenKrupp-Aktie interessant sein.

5,5% Zinsen, mindestens 15% Sicherheitspuffer

Der am 17.9.18 in XETRA festgestellte Schlusskurs der ThyssenKrupp-Aktie wird als Basispreis für die Aktienanleihe Protect fixiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 19,90 Euro fixiert, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf (1.000:19,90)=50,25126 ThyssenKrupp-Aktien beziehen. Bei 80 bis maximal 85 Prozent des Basispreises wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (20.9.19) aktivierte Barriere befinden. Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo die Aktie am Bewertungstag notieren wird, erhalten Anleger am 27.9.19 eine Zinszahlung in Höhe von 5,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, was einem Jahresbruttoertrag von 5,605 Prozent entsprechen wird. Notiert die ThyssenKrupp-Aktie am Bewertungstag oberhalb der Barriere, so wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Wird der ThyssenKrupp-Schlusskurs am Bewertungstag hingegen auf oder unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe mittels der Lieferung von 50 ThyssenKrupp-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteiles von 0,25126 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Commerzbank-Aktienanleihe Protect auf die ThyssenKrupp-Aktie, fällig am 27.9.19, ISIN: DE000CA4FD23, kann noch bis 17.9.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese neue Aktienanleihe Protect auf die ThyssenKrupp-Aktie ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 5,50 Prozent, wenn der Aktienkurs am 20.9.19 nicht zumindest 15 Prozent oder mehr seines am 17.9.18 ermittelten Schlusskurses verliert. Wird die Anleihe mittels der Aktienzuteilung getilgt, dann wird der Zinskupon den Verlust beim Verkauf der Aktien um 5,50 Prozent vermindern.

Walter Kozubek