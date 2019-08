ThyssenKrupp - Analyst bleibt optimistisch

Nach dem ifo im August dürfte eine Rezession in Deutschland feststehen. Was machen Aktien wie Thyssen? Wir denken das Abwärtsrisiko hält sich kurzfristig in Grenzen. Uns gefallen daher Anlageprodukte wie Discount-Calls, beispielsweise die WKN HX9P8G von Onemarkets oder etwas defensiver die WKN DF14SN der DZ Bank. Der Inliner CU43EE hat ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Der Schein hat eine untere Barriere bei 9 Euro und läuft bis Dezember 19. Nach oben ist Platz bis zur 18 – der Fokus geht also nach unten.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf “Buy” mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dass die alten Pläne für eine Deutschen Stahl AG wieder aus der Schublade geholt wurden, sei zwar durchaus sinnvoll, es gebe jedoch große Durchführungsrisiken, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn immerhin suchten die Essener gleichzeitig nach einem Ausstieg aus ihrem Industriegeschäft.