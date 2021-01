ThyssenKrupp Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie des Industriegiganten ThyssenKrupp hat im Oktober eine erfolgreiche Bodenbildung im Bereich der 4,00-Euro-Marke vollzogen. Dieser Boden bildete das Fundament der im November gestarteten Aufwärtsbewegung. Der freundliche Gesamtmarkt und die Entwicklungen in der Impfstoffforschung waren dabei die entscheidenden Kurstreiber. Aus der Aufwärtsbewegung hat sich in der Zwischenzeit ein veritabler Aufwärtstrend gebildet, in dem höhere Hochs auf höhere Tiefs folgen. Im Dezember gelang es das Juni-Hoch bei 7,942 Euro zu überwinden. Zum Ende der vergangenen Woche erreichte der Kurs ein neues 10-Monats-Top bei 9,27 Euro. Damit stehen seit Beginn der Aufwärtsbewegung Zuwächse von über 120 Prozent zu Buche.

Welche Erkenntnisse liefert der Ichimoku?

Der Ichimoku-Indikator unterstreicht das bullische Chartbild und unterstützt eine weitere Aufwärtsbewegung. Hier verläuft der Kurs oberhalb der Wolke (Kumo) und auch oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich bereits zwei Kaufsignale. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist einen grünen Körper auf und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen.

Seit Mitte November verläuft die drehende Linie (Tenkan) oberhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Golden Cross gebildet, das bullisch zu werten ist. Außerdem liegt die verzögerte Linie (Chikou) oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Kaufsignal. Demzufolge liegen ausschließlich bullische Signale vor.

