ThyssenKrupp-Aktie: Corona nagt an den Nerven!

Eigentlich gab es bei ThyssenKrupp in den letzten Wochen überwiegend gute News. Mehr und mehr will das Management das Unternehmen verschlanken und damit für die Zukunft wettbewerbsfähiger machen. An Interessenten mangelt es zudem nicht, sodass man die auf der Kippe stehenden Unternehmensbereiche wohl auch gut veräußern dürfte. Doch nun hat der Kurs wieder den Weg nach unten angetreten, getrieben durch neue Corona-Sorgen ist der Kurs fast auf das Monatstief gefallen.

Für den Stellenabbau der 500 Beschäftigten wurde nun eine Lösung gefunden, das Unternehmen hat sich mit der Gewerkschaft auf einen sozialverträglichen Abbau geeinigt. Doch wie geht es mit der Stahlsparte generell weiter? Hier dürfte vor allem der Interessent Liberty Steel eine entscheidende Rolle spielen. Der Wettbewerber ist an der Sparte von ThyssenKrupp interessiert und würde diese gerne komplett übernehmen. Aktuell wirft die Sparte keinen Gewinn ab.

Spekulationen über den Kaufpreis gibt es natürlich, bisher wurde aber von Seiten des Interessenten nichts bekannt gegeben. Es gibt aber ein nicht bindendes Angebot, was an ThyssenKrupp herangetragen wurde. Die IG Metall sprach sich gleich gegen die geplante Übernahme aus.

