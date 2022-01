Ein Thema der Zukunft – Energiespeicher

Die Zahl der Länder, die eine CO2-Reduzierung anstreben wächst, damit die Notwendigkeit für Energiespeicher

Wind und Sonne lassen sich nicht beliebig ein- und ausschalten, Energie muss gespeichert werden können. Die Elektromobilität schreitet enorm voran, die Elektrofahrzeuge brauchen Akkus. Diese wiederum verlangen ebenso wie andere grüne Energien nach Rohstoffen wie Lithium oder Kobalt. Hersteller von Batteriezellen und -materialien sowie Unternehmen, die die stark nachgefragten Rohstoffe in ihren Projekten besitzen, dürften auf der Gewinnerseite stehen.





Regierungen fördern Energiespeicherung. Denn sie ist die Schlüsseltechnologie zur Stromsicherung und eine ausreichende und sichere Stromversorgung ist noch lange nicht überall vorhanden. Auch ist die Luftverschmutzung gerade in manchen asiatischen Metropolen enorm. China will denn auch bei zum Jahr 2060 CO2-neutral sein. Beim Thema Elektromobilität wurden die von der Großbank UBS prognostizierten Zahlen im vergangenen Jahr sogar übertroffen. Denn der Absatz der Elektrofahrzeuge war in Europa und in China höher als erwartet. Ursächlich dafür seien eine deutliche Verbesserung der Verbraucherstimmung, eine starke politische Unterstützung und letztlich die hohen Kraftstoffpreise, die die Verbraucher schmerzlich treffen.





Mit einer Verlagerung weg von Plug-in-Hybriden hin zu Vollbatteriefahrzeugen wird zudem gerechnet. So sehen die Branchenexperten für Unternehmen im Batteriemetalle-Bereich überwiegend positive Zukunftsaussichten, dies gerade auch für Unternehmen, die Kobalt für die Lithium-Ionen-Akkus in ihren Projekten besitzen. Dazu gehört Mawson Gold mit seinem Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland. Mit einer Erweiterung der schon heute bedeutenden Ressourcen wird gerechnet. In Ontario liegt das Flaggschiffprojekt der Canada Nickel Company. Nickel-Kobalt-Projekte stehen im Fokus des Unternehmens.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/) und der Canada Nickel Company (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.