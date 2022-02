The Trade Desk: Breakout-Chance – Der Markt für digitale Werbung boomt!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: TTD ISIN: US88339J1051



Rückblick: The Trade Desk bietet eine Softwareplattform, mit der digitale Werbekampagnen für verschiedene Anzeigenformate und -geräte erstellt werden können. Der Kurs der Aktie hatte sich von Mitte November letzten Jahres bis zum Tief im Jänner halbiert. Danach übernahmen die Bullen wieder das Zepter. Aktuell konsolidiert das Papier des Technologieunternehmens knapp unter der Abwärtstrendlinie.

Meinung: The Trade Desk hat am Mittwoch ein sehr solides Quartalszahlenwerk veröffentlicht. Trotz der hohen Bewertung haben die Anleger in der Vergangenheit bei der Aktie immer wieder zugegriffen. Bei einem Breakout über den Widerstandsbereich bei 85 USD würde sich das Chartbild weiter aufklaren. Die Bullen könnten nach dem Überwinden dieser Marke wieder das Rekordhoch aus dem November des Vorjahres ins Visier nehmen.

Chart vom 18.02.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 78.75 USD



Setup: Wenn die Aktie den Breakout aus der Abwärtstrendlinie schafft, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unter den letzten Kerzen, unter dem EMA-50 vornehmen.

Meine Meinung zu The Trade Desk ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in TTD



