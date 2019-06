Texas weitet Medizinalcannabis-Programm erheblich aus

Cannabisstocks (by GOLDINVEST) - Medienberichten zufolge unterzeichnete der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, am vergangenen Freitag ein Gesetzt, das das Medizinalcannabis-Programm des US-Bundesstaates erheblich ausweitet.

Das Gesetz, das im vergangenen Monat mit großer Mehrheit verabschiedet wurde, fügt der Liste der Beschwerden, die Patienten für den Bezug von niedrig THC-dosiertem Marihuana qualifizieren, eine ganze Reihe von neuen Beschwerden hinzu. Bislang waren lediglich Patienten mit schwer zu behandelnder Epilepsie für das Programm zugelassen.

Jetzt stehen auf der Liste neben Epilepsie auch Multiple Sklerose, Krebs im Endstadium, Autismus, spastische Lähmung und amyotrophe Lateralsklerose (ALS).

Die Befürworter des neuen Gesetzes bezeichnen dieses als großen Schritt in die richtige Richtung, obwohl es nicht soweit geht wie erhofft. So blieb zum Beispiel ein Maximalgehalt von 0,5% THC in Marihuanaprodukten im Gesetz und ein Abschnitt, der ein Forschungsprogramm zur Untersuchung des therapeutischen Potenzials von Cannabis eingeführt hätte, wurde entfernt.

Das Repräsentantenhaus hatte in dieser Legislaturperiode auch Gesetzen zu einer umfassenderen Erweiterung des Medizinalcannabis-Programms und zur Entkriminalisierung von Marihuanabesitz zugestimmt. Diese passierten aber den Senat nicht.

Erst vor Kurzem unterzeichnete Abbott zudem ein Gesetz zur Legalisierung von Industriehanf und daraus gewonnenen Produkten, sodass die vielen CBD-Geschäfts z.B. in Dallas aus einer rechtlichen Grauzone geholt werden. Das Geschäft mit CBD (Cannabidiol) soll Experten zufolge in den USA bis zum Jahr 2024 ein Volumen von rund 20 Mrd. USD erreichen.



