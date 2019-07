Texas erleichtert Gold- und Silberbesitz

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Texas vereinfacht die Nutzung eines Goldbarrenlagers und ist damit führend in der Wiederherstellung von Gold und Silber als Geld





Und zwar soll dies durch die Aufhebung bestimmter Steuern auf Gold und Silber geschehen, sofern die Edelmetalle in einem gewerblichen Lager in Texas verwahrt werden. Private Bürger, Städte, Unternehmen und Behörden können dann den sicheren Ort für die Lagerung von Edelmetallen nutzen. Dafür muss noch eine endgültige Verabschiedung einer Verfassungsänderung und eine Unterzeichnung durch den Gouverneur erfolgen. Bereits im Jahr 2015 wurde ein staatliches Edelmetalldepot ins Leben gerufen, in dem 2018 die ersten Einlagerungen stattfanden.







Texas hat erkannt, das Gold eine Stabilitätsgrundlage für das Währungssystem darstellt. Deshalb haben auch die Goldkäufe der Zentralbanken im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit 2008 erreicht. Für Texas geht es auch um ein gewisses Maß an Währungsautonomie gegenüber der FED.







Wenn auch die finanziellen Auswirkungen gering sind, so sind doch die politischen Auswirkungen das Entscheidende. Denn langfristig könnte eine auf Edelmetallen basierende Bank geschaffen werden. Nebenbei bemerkt hat Texas nach Alaska die zweitgrößte Fläche und nach Kalifornien die zweitgrößte Einwohnerzahl aller US-Bundesstaaten.







Auch für den privaten Investor sollte sich ein Engagement in Edelmetalle und die Gesellschaften, die die wertvollen Rohstoffe aus dem Boden holen, lohnen. Zu den interessanten Goldgesellschaften gehören etwa Revival Gold oder Aurania Resources.







In Idaho konzentriert sich Revival Gold auf sein Beartrack- und sein Arnett-Goldprojekt. Ersteres hat bereits früher produziert und 600.000 Unzen Gold hervorgebracht. Zudem besitzt Revival Gold 51 Prozent am Diamond Mountain Phosphat-Projekt in Utah.







Aurania Resources sucht auf dem Lost Cities-Cutucu-Projekt in Ecuador nach den großen Goldminen Logroño de los Caballeros und Sevilla del Oro, die in der Kolonialzeit von den Spaniern betrieben wurden.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/