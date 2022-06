Teva: Aktienkurs vor Trendwende nach oben?

von Manfred Ries

Teva (Monatschart): MA(200) dreht wieder nach oben.

Von Manfred Ries

Dienstag, 1. Juni 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

...Emerging Markets! Heute soll es um die Papiere der Teva Pharmaceutical Inds. Ltd. (WKN: 883035) gehen. Kurs von Teva am Mittwoch, 1. Juni 2022 an der Börse in New York: 9,17 USD (+0,8%). Die Teva-Aktie am Mittwoch in Frankfurt zur Schlussnotierung: 8,62 EUR (+2,6%). In der nachfolgenden Chartbesprechung geht es um die in Frankfurt notierten Titel von Teva; sprich: auf EUR-Basis.

Die Company. Die Teva Pharmaceutical Industries Limited ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Israel. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nordamerika, Europa und internationale Märkte. Fundamental betrachtet liegt die Teva-Aktie mit einem KGV(2023e) von ~7 auf einem relativ gesunden Niveau. Zum Vergleich das KGV(2022): 12,8. Das Gros der Analysten bewertet die Teva-Aktie indes als Halteposition.

Die Ausgangslage. Die Teva-Kurse versuchen sich, oberhalb ihrer 200-Tagelinie zu etablieren. Dieser gleitende Durchschnitt dreht wieder aufwärts und könnte damit eine mittelfristige Trendwende einläuten. Gesichert aber ist das noch nicht. Eine Preisüberhitzung ist derzeit nicht erkennbar; weder in die eine noch in die andere Richtung.

Die Prognose. Die langfristige Bodenbildung bei der Teva-Aktie schreitet voran. Im Vormonat wurde kurzzeitig die Kursmarke von 7 EUR nach unten durchbrochen – letztlich lagen die Monatsschlusskurse wieder oberhalb von 8 EUR und zeugten damit von der wieder erwachten Nachfrage der Anleger. Der nächste Widerstandsbereich ist zwischen 9,60 EUR und 10,00 EUR auszumachen. Eine relativ solide Unterstützung verspricht der MA(200), der aktuell im Bereich ~7,80 EUR verläuft.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.