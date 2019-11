Teslas Cybertruck fällt durch - Update I

Tesla hatte vergangenen Woche den spacigen Cybertruck vorgestellt und will damit in den wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne vorstoßen. Bei den Analysten und Anlegern kam das Vorhaben nicht gut an. „Keine ernsthafte Konkurrenz“ sagten etliche Meinungsführer - Die Tesla Aktie verlor zeitweise 6 Prozent! Trotzdem: Angeblich gibt es bereits über 180.000 Vorbestellungen. EUWAX

