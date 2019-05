Tesla zahlt Zinsen wie ein Pleiteladen

Tesla steht für viele Aktionäre auf der Short-Liste weit oben. In den vergangenen Wochen lagen die “Shorties” goldrichtig. Die Aktie fiel zuletzt bis auf 231 US-Dollar. Nun hat sich Elon Musk kurzfristig etwas Luft verschafft. Der US-Elektroautobauer Tesla will sich mehr als zwei Milliarden Dollar an frischem Geld bei Investoren beschaffen. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk kündigte eine entsprechende Kapitalerhöhung an. Am Zinsmarkt zahlt Tesla mitunter Raten wie ein Unternehmen der Kategorie Ramsch. Mutige Trader setzen kurzfristig! mit dem Turbo-Bull CQ65GU der Citi auf ein Comeback – das kann in der Aktie 10 Prozent liefern. Danach und mittelfristig bleibt die Aktie für uns ein Short-Kandidat. Greifen Sie bei Erholungen ab 10 Prozent in der Aktie zum Turbo-Bear VF3HWH von Vontobel.

Musk hatte einen solchen Schritt zuletzt schon angedeutet, nachdem Tesla im ersten Quartal einen hohen Verlust und relativ geringe Barreserven auswies.

Analysten sehen angesichts der dürftigen Kapitaldecke des Unternehmens schon lange Mittelbedarf. Musk hatte allerdings zunächst monatelang behauptet, frisches Geld sei nicht nötig und Anlegern dauerhafte Gewinne versprochen. Tesla verfolgt mit seinen Elektroautos ambitionierte Expansionspläne, die enorm viel Geld verschlingen, rutschte zuletzt aber wieder tief in die roten Zahlen.

Die nun geplante Kapitalerhöhung soll in Form von Wandelanleihen und Aktien erfolgen, Firmenchef Musk will sich auch selbst mit zehn Millionen Dollar beteiligen. Insgesamt könnte Tesla über 2,1 Milliarden Dollar (1,9 Mrd Euro) einsammeln. Am Markt kam dies gut an, Teslas Aktien schossen um fünf Prozent in die Höhe. Im ersten Quartal machte Tesla gut 702 Millionen Dollar Verlust.

