Tesla: Das wird nichts mehr

Tesla kämpft mit zahlreichen Schwierigkeiten, aber zentral ist, ob dasUnternehmen seine Produktionsprobleme mit dem Model 3 in den Griffbekommt. Es gibt Fortschritte, aber der Zeitplan scheint kaum nocheinzuhalten. Brennende Fahrzeuge und Unfälle, die die Sicherheitstechnikder Tesla-Autos in Frage stellen, haben zuletzt wiederNegativschlagzeilen gemacht.Aber das größte Problem des Elektroautopioniers bleibt die Produktiondes Model 3.Nach mehreren Planverfehlungen sollen Ende Juni endlich 5.000 Stück proWoche hergestellt werden. In jüngster Zeit hat das Management dafür u.a.einen Drei-Schicht-Betrieb eingeführt und die Fertigung mehrere Tageangehalten, um Engpässe zu entschärfen. Auch als Folge dieserAnstrengungen steigt der Output im Trend recht deutlich. NachBerechnungen von Bloomberg wurde in der Woche bis zum 26. Mai dasbisherigen 7-Tage-Maximum von 3.530 Stück markiert. Die Durchführung vonweiteren Anpassungsmaßnahmen sorgt nun erst einmal für eine neue Delle,bevor Mitte Juni wieder über 3.000 Stück erreicht werden könnten. DieMarke von 5.000 Stück zum Ende des nächsten Monats scheint daherzunehmend utopisch.Ebenso gravierend ist, dass auch die Qualität des Model 3 in Fragegestellt wird. Das Verbrauchermagazin Consumer Reports hat kürzlichwegen Mängeln von einer Kaufempfehlung abgesehen. Die Qualität dürftevon den Produktionsproblemen ebenso beeinflusst werden wie die Kostender Herstellung, auch in dieser Hinsicht steht Tesla also weiter unterDruck. Alles in allem ist es derzeit eher unwahrscheinlich, dass deroperative Newsflow für Entlastung bei der Aktie von Tesla sorgt. DerTitel war im März durch die zentrale Unterstützung bei 300 US-Dollargerauscht, hat die Marke im Rahmen eines Rebounds im Anschluss getestetund ist nach unten abgeprallt. Die Aktie von Tesla bleibt damitweiterhin ein Short-Kandidat. Ein frisches Verkaufssignal würde durcheinen Fall unter die zuletzt ausgebildete kurzfristige Unterstützungrund um 274 US-Dollar generiert. Für eine nachhaltige Trendwende müssteder Kurs von Tesla hingegen über 315 US-Dollar steigen.