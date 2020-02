Tesla verliert 40 Milliarden

Puh. 965 Dollar waren es am Dienstag bei Tesla im Top. Ein Tag später – 670 Dollar. Unfassbares Lotto, Squeezen, Trading – nennt es wie ihr wollt. Lehrstunde womöglich. Auf alle Fälle - Tesla ist nicht normal. Papiere wie die WKN UD3JND machen mal eben plus 50% intraday. Und wie sagten wir gestern – “bei 1.000 würden wir long wirklich! sofort einmal Gewinne nehmen. Noch heißer sind die meisten aber auf Short-Papiere auf Tesla. 6 Sterne gibt es da für Risiko und Chance.



Hebel 5 und CL20TM ist heiß, riskant, aber kann sehr schnell auch verdoppeln. ABER – so gut wie alle Short Turbos am Markt sind ausgeknockt. Normalerweise gibt es auf eine Aktie wie Tesla tausende, aktuell sind noch 16 übrig. Das ist Börsengeschichte, was aktuell passiert. Kommen wir zu Fakt 3 – keine Aktie ist so überkauft wie Tesla beim Abstand zur 200-Tage-Linie. Fakt 4 – Noch immer sind 18% der Tesla Aktien leerverkauft. Und Fakt 5 – Tesla kostet mehr als BMW und VW zusammen. Aber auch nur ein Zehntel von Apple. So scheinen es die Bullen zu begründen.”