Tesla – unser Favorit für mutige Anleger

Im zweiten Quartal rechnet Tesla mit einem Absatz von 90.000 bis 100.000 Autos. Für die Experten von Goldman Sachs könnte dies die Obergrenze sein. Bei Jefferies bleibt man bullish, passt das Kursziel jedoch dem aktuellen Niveau etwas an. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla nach einem Besuch am Standort Fremont von 400 auf 300 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten auf “Buy” belassen. Im Inliner-Bereich gefällt uns die WKN SR2G53 der Societe Generale mit Barrieren bei 180 und 310 US-Dollar der Societe Generale. Der Schein liefert bis September 170 Prozent – spekulativ, aber sehr spannend.

Die Sorgen um die Nachfrage seien wohl überzogen, aber die finanzielle Entwicklung sollte in den kommenden Monaten mit der Ausweitung der Produktion und der Modellpalette des Elektroautobauers weiter stark schwanken, schrieb Jefferies-Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine gekürzten Schätzungen spiegelten dies wider.

Seit Dezember 2018 kannte Tesla nur eine Richtung: gen Süden. Die Aktie fiel von 375 Dollar auf 177 Dollar Anfang Juni. Tesla steht vor Absatz- und Finanzierungsproblemen. Die Qualität der Autos wird immer wieder angezweifelt und Elon Musk ist häufig nicht hilfreich, wenn er seine Fehde mit der US-Börsenaufsicht via Twitter pflegt. An der Börse war unter 180 wirklich alles Negative eingepreist. Wir hatten die Aktie unter 200 Dollar empfohlen und konnten mit etwas Wartezeit schöne Gewinne realisieren. Nun steht das Modell 3 im Fokus und Kritiker loben das Auto. Wir denken, dass das bulishe Momentum erst einmal halten sollte. Unsere Empfehlung ist daher, Rückschläge zu kaufen . zum Beispiel mit dem Turbo-Bull GA6Q9X (Hebel 4) von Goldman Sachs oder KA0JN7 (Hebel 6) der Citi.