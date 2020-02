Tesla und das Kursziel 15.000

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Wahnsinn geht weiter. Und langsam wird es lächerlich. Die Investmentfirma ARK hat MarketWatch zufolge am vergangenen Samstag bis 2024 für die Tesla-Aktie einen Wert von 7.000 Dollar in Aussicht gestellt – und das im Basisszenario. Im Bestfall 15.000. Klar. 7.000 – 15.000 Dollar. Also Marktwert 1 Billion bis 2 Billionen Dollar. Aber – der Markt reagiert auf solch einen – Pardon – Scheiss. Anders kann man es nicht bezeichnen. Ungeachtet der Rally erhalten wir – verständlicherweise – weiterhin zahlreiche Anfragen zu Short-Produkten. Wer die 700 abgewartet hat und nun einen Short starten will ist mit der WKNgut bedient. Den Turbo-Bear handeln Sie übigens bei Consors sehr günstig im Rahmen der aktuellen Aktion mit J.P Morgan. PS: Im Video am Abend in unserem Börsenbrief gehen wir auf Tesla ausführlich ein.