Tesla – die ultimative Drohung

Donald Trump schätzt den performativen Charakter der Politik. Dazu muss man sich nur die Spielereien um den Handschlag auf diplomatischer Bühne ansehen. Und womit lässt sich die Umsetzung der Wahlversprechen besser umsetzen als mit dem Aufkündigen von Verträgen oder Abkommen, die man im Wahlkampf verteufelt hat. Im Fall NAFTA konnte man Trump in letzter Minute. Beim Pariser Klimaabkommen stehen die Zeichen auf ein Aufkündigen der USA, wenngleich ein Ausstieg aus dem Abkommen danach weiter unsicher ist.

Damit macht sich Trump keine Freunde bei Tesla - Elon Musk hat angekündigt, seine Beraterfunktion für US-Präsident Donald Trump im Falle eines US-Ausstiegs aus dem Pariser Klimaabkommen aufzugeben. Sollte es so kommen, habe er “keine Wahl”, teilte der Chef des Elektroautobauers Tesla am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Musk ist bislang mit einer Reihe anderer US-Konzernchefs in verschiedenen Gremien vertreten, die Trump in Wirtschaftsfragen beraten sollen. Der US-Präsident will am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) seine Entscheidung verkünden, ob die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen oder nicht.

Ob Donald Trump vier oder gar acht Jahre im Amt bleibt, wird wohl nichts an dem Geschäftsmodell von Tesla ändern. Die Menschen kaufen die Autos auch weil sich von der Technologie überzeugt sind und sich Gedanken über die Luftqualität im urbanen Raum machen. Anders sieht es mit der Aktie aus. Bei einer Marktkapitalisierung von 55 Milliarden US-Dollar ist Tesla immer mehr zu Glaubensfrage verkommen. Die Ziele sind ambitioniert. Wir sind bei Feingold Research ebenfalls gespalten. Egmond Haidt lag bislang goldrichtig und bleibt bei Tesla bullish. Daniel ist eher vorsichtig, weshalb sich im Favoritendepot ein Turbo-Bear findet. Dieser ergänzt sich jedoch mit einem Seitwärtsprodukt. Daher stellen wir eine breite Palette an Produkten vor:

Unsere Analyse zu Tesla:

Nach der Vorlage etlicher vorläufiger Quartalszahlen hüpft die Tesla-Aktie auf neue Spitzenwerte. Dabei können viele Experten über den immensen Börsenwert nur noch den Kopf schütteln. Geht die Rekordfahrt der Aktie dennoch weiter, oder gilt auch für Tesla-Chef Elon Musk „Hochmut kommt vor dem Fall“?

Nur Spott hatte Tesla-Chef Elon Musk nach der Bekanntgabe etlicher Quartalszahlen für die Bären parat: „Stormy weather in Shortville“, twitterte er, also stürmische Zeiten bei den Shortsellern. Shortseller (deutsch: Leerverkäufer) verkaufen geliehene Aktien, in der Erwartung, sie später günstiger zurückkaufen zu können und so einen Gewinn zu machen. Der anhaltende Anstieg der Aktien und der Sprung auf Rekordhochs haben den Shortsellern aber massive Verluste beschert, weshalb sich die Leerverkäufer eindecken mussten, wodurch die Aktie zusätzlichen Rückenwind hatte.

Der Hersteller von Elektroautos hatte im ersten Quartal den Absatz auf den Rekord von 25.000 Fahrzeugen gesteigert – das war ein Plus von 69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen rund 13.450 Fahrzeuge auf den Sportwagen Model S und 11.550 auf den SUV Model X. Die Zahlen schüren bei Investoren die Erwartung, dass Tesla im ersten Halbjahr tatsächlich einen Absatz von insgesamt 47.000 bis 50.000 Fahrzeugen schaffen könnte, wie Musk bei der Vorlage der 2016er-Ergebnisse prognostiziert hatte. Zur Jahresmitte soll dann die Produktion der neuen Limousine Model 3 aufgenommen werden. In den Folgemonaten soll sie hochgefahren werden auf mehr als 5.000 Fahrzeuge im vierten Quartal, was einer Jahresrate von mehr als 250.000 Fahrzeugen des Model 3 entspräche.

Börsenwert von Tesla ist größer als der von Ford

Nach der Bekanntgabe der Absatzzahlen für das vergangene Quartal war der Börsenwert von Tesla auf 48,5 Mrd. Dollar nach oben geschossen, womit er den Börsenwert des zweitgrößten US-Autobauers Ford mit 45,6 Mrd. Dollar klar übersteigt. Dabei hat Ford allein im März in den USA 236.250 Fahrzeuge verkauft und damit ein Vielfaches des gesamten Quartalsumsatzes von Tesla. Investoren interessieren sich aber nicht für diese nackten Zahlen, sondern schauen vielmehr auf die Zukunft. Dabei schätzen Anleger jene von Ford skeptisch ein, zumal der US-Absatz im März um 7,2 Prozent gesunken war, was Investoren deutlich enttäuscht hat. Hingegen sehen Anleger die Perspektiven für Tesla weiterhin rosig. Dabei dürfte der Wettbewerb bei Elektroautos gerade ab dem Ende dieses Jahrzehnts stark zunehmen, weil andere Hersteller, wie Daimler und BMW, mit ihren Fahrzeugen den Markt aufmischen wollen.

Wie es mit der Aktie von Tesla weitergeht, dürfte nicht zuletzt von den Shortsellern abhängen. Zuletzt waren 31,07 Mio. Aktien leerverkauft – das sind horrende 27,1 Prozent des Free Float, also des Streubesitz. Das sind jene Papiere, die sich nicht im Besitz von Großaktionären befinden und deshalb für den Börsenhandel zur Verfügung stehen. Kurzfristig könnte die Rekordfahrt der Tesla-Aktie weitergehen, zumindest bis zur Vorlage des Berichts für das erste Quartal, dessen Termin allerdings noch nicht fest steht. Dann wird es davon abhängen, ob Musk eine Absatzprognose für das Gesamtjahr abgeben wird, die er bislang verweigert hat. Sollte er das tun und sie positiv ausfallen, könnte die Aktie trotz der extrem hohen Bewertung weiter haussieren, was den Shortsellern noch mehr Schmerzen bereiten würde.