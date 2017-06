Tesla – spektakulärer Deal voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla steigt und steigt und wir schauen Sie uns in unserem Webinar am Montag Abend – hier anmelden, um 18 Uhr geht es los – an. Dabei ist Tesla nach Meinung einiger Börsenbriefe auch für einen neuen Deal gut. Die Rede ist vom Petrolithium-Titel MGX Minerals. Der Konzern ist Nordamerikas Nummer eins im boomenden Petrolithium-Sektor. Der Grund für die Phantasie: Die Gewinnung von Lithium aus Abwasser von Öl- und Gas-Quellvorkommen ist einer der gefragten Börsentrends. Angeblich spricht man über erste Abnahmeverhandlungen mit Elektroauto-Herstellern, präzise Tesla. Tesla hat mit sowas Erfahrung und würde ähnlich dem Einstieg von Apple früher die betreffende Aktie anschieben – nur eben in einem anderen Sektor heutzutage. Andere meinen, dass bei Tesla mittlerweile nur noch heiße Luft gehandelt wird. Tesla – eine der Aktien, die wir im Webinar Montag Abend besprechen. Einschalten lohnt, auch unter Renditeaspekten.

Denn Tesla auf Rekordhoch, deutsche Aktien wie Bayer oder SAP ebenfalls mit Rekordkursen, der Tech-Index TecDAX läuft und läuft. Gleichzeitig taucht die Volatilität auf Mehrjahrestiefs ab, die Sorglosigkeit steigt bei einigen Indikatoren bedenklich an. Was tun zum Mittsommer – rein oder raus aus Aktien oder anders gesagt – wie hoch sind die Kurse schon geschossen? (Hier geht es übrigens zu Erlkönig-Fotos vom neuen Tesla….

Daniel Saurenz von Feingold Research und Sebastian Bleser von HypoVereinsbank onemarkets analysieren nüchtern den Markt auf Chancen und Risiken, stellen interessante Produkte für aktive Anleger und längerfristig orientierte Investoren vor und bieten Ihnen zudem spannende Indikatoren für den Markt, die man nicht jeden Tag findet. Natürlich darf ein Blick in die USA nicht fehlen, wo Apple und Amazon nur zwei der Aktien sind, die heiß gehandelt und diskutiert werden