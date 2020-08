Tesla so teuer wie nie zuvor!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Dienstag gibt der DAX ein Comeback oberhalb der Marke von 13.000 Punkten. Noch beachtlicher: Ausgehend von seinem Tagestief bei 12.807 Punkten schwang sich der DAX im Lauf des Vormittags somit um über 1,6% auf. Weitere Unterstützung kommt am Nachmittag womöglich von den US-Indizes, deren Futures auf einen freundlichen Handelsstart hindeuten.Grund zur Freude beim heutigen Stuttgarter Umsatzspitzenreiter Tesla: Bei einen Plus von 5% knackt die Aktie mit 1.628 Euro ihr bisheriges Allzeithoch. Damit beträgt Teslas Börsenwert inzwischen knapp 260 Milliarden Euro – Daimler, BMW und VW kommen gemeinsam nur auf rund 155 Milliarden Euro. Am 31. August steht bei Tesla schließlich der Aktiensplit an, bei dem Aktionäre für einen Anteilsschein je vier weitere erhalten.CureVac, die weiterhin meistgehandelte Aktie in Stuttgart, scheint sich bei rund 63,30 Euro und einem Minus von 2,9% langsam auf diesem Niveau einzupendeln. Nach einem zwischenzeitlichen Höchststand von 82 Euro am Montag hatten die ersten Anleger bei der Aktie des Tübinger BioTech-Unternehmens offenbar ihre Gewinne mitgenommen.Auch die Wirecard-Aktie handeln die Stuttgarter Anleger heute fleißig, sie steigt bis zum Mittag um 17,75% auf 1,40 Euro. Berichten zufolge sind inzwischen noch zehn Unternehmen an einer Übernahme von Teilen des Geschäfts interessiert. So nehmen derzeit unter anderem die Deutsche Bank und Paypal die Wirecard-Technologie unter die Lupe.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.