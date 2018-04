Tesla – “so gut wie wertlos” und “das ultimativ riskanteste im Autosektor”

Tesla, immer wieder Tesla. Die Aktie ist Short-Favorit in den USA, viele Profi-Investoren setzen auf den völligen Absturz. Mit unseren Instrumenten mit Hebel 3 und 6 – den Turbo-Shortsund- können sie mitgehen. Doch Morgan Stanley geht noch weiter in Sachen Spekulation: ”Wir sehen die nächsten drei Monate als die kritischste Zeit in Teslas Geschichte seit dem Start des Model S vor sechs Jahren. Das fundamentale Pendel könnte sich in beide Richtungen bewegen, was Tesla zur ultimativen Hochrisiko-Anlage im Automobilsektor macht.” Heißt mit anderen Worten aber auch, dass positiv was drin wäre. Optimisten wählen daher in der Glaubenssache Tesla die WKNmit Hebel 5 oder die PR98DE ist im Inline-Bereich das heißeste, was man kriegen kann – bei irgendwie vertretbarem Risiko. Den Tesla-Chart sehen Sie als Ergänzung, die Analyse mittwochs in der Finanzmarktrunde