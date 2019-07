Tesla – das sieht nicht gut aus

Bei Tesla waren wir um 190 Dollar sehr bullish. Die Aktie zog daraufhin über 260 Dollar an. Wir waren etwas zu früh raus und hatten die Gewinne kassiert. Die Aktie jagt immer wieder umbarmherzig Bullen wie Bären aus dem Feld. Nun könnten die Bären wieder Druck machen. Unser empfohlener Inliner liegt nun wieder besser zwischen den Barrieren. Die hohe Vola lockt weiter zum Einstieg. Wir empfehlen die WKN HX9EL8. Für Trader lautet unser Handwerkszeug Bull KA0D7K und Bear VF6QJR. Wir erwarten in den kommenden Tagen eine Trading-Range zwischen 220 und 250 Dollar.

Der US-Elektroautobauer Tesla hat Anleger mit einem überraschend hohen Verlust im zweiten Quartal geschockt. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wurde das auf die Aktionäre entfallende Minus zwar von 717,5 Millionen auf 408,3 Millionen Dollar (366,5 Mio Euro) verringert, wie das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Doch damit wurden die Erwartungen trotzdem weit verfehlt. Die Aktie stürzte nachbörslich in einer ersten Reaktion um mehr als zehn Prozent ab.

Tesla hatte die Börse zwar auf rote Zahlen eingestellt, doch mit so viel Verlust war nicht gerechnet worden. Auch der Umsatz konnte die Prognosen der Analysten nicht erfüllen – trotz eines starken Anstiegs um fast 60 Prozent im Jahresvergleich auf 6,4 Milliarden Dollar. Das Auslieferungsziel von 360 000 bis 400 000 Fahrzeugen im Gesamtjahr 2019 bestätigte Tesla, obwohl dies trotz eines Rekordwerts im zweiten Quartal sehr ambitioniert erscheint. “Wir arbeiten daran, unsere Auslieferungen zu erhöhen”, hieß es im Brief an die Aktionäre.

Quelle: dpa-afx