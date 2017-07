Tesla schafft die Wende

In Sachen Relative Stärke ist Tesla in den USA mittlerweile ganz nach hinten abgerutscht. Kein Wunder – seit Tagen geht es nach unten und seit wir mal BMW und Tesla gegenübergestellt haben, schießt auch der Markt Tesla ab. Offenbar gibt es doch nun einige, die sich fragen, wieviel heiße Luft bei Tesla hinten doch raus kommt. Mal abgesehen davon, was ein Elektrofahrzeug in der Produktion an Energie kostet und ab wann es sich rechnet. Wir zweifeln stark, ob die Fahrzeuge so grün sind, wie man es uns verkaufen will. Musk macht das geschickt, doch er erinnert an Oliver Samwer, der ebenfalls zweifelhafte Geschäftsmodelle teuer verkaufen kann. Sei es drum – Tesla ist heißes Eisen für Trader und Ihr Werkzeug sind mit 5 gehebelte Knock-outs –auf der Long undauf der Short-Seite. Memory-Expresse wie diein Zeichnung bei SocGen können auch lohnen. Schauen wir abschließend auf die Relative Stärke im DAX, wo sich E.ON dank Goldman-Empfehlung erholen.

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL COMMERZBANK AG 11,2 3,321 1,179 AIXTRON SE NA O.N. 6,531 0,678 1,177 LUFTHANSA AG VNA O.N. 20,24 0,322 1,148 EVOTEC AG O.N. 14,13 -0,598 1,121 THYSSENKRUPP AG O.N. 26,13 -0,609 1,113 SALZGITTER AG O.N. 36,51 0,592 1,085 SMA SOLAR TECHNOL.AG 26,975 1,125 1,068 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 13,91 -0,287 1,064 DUERR AG O.N. 102,4 -0,97 1,06 WIRECARD AG 60,72 1,35 1,06

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL SCHAEFFLER AG INH. VZO 12,385 0,283 0,835 DRAEGERWERK VZO O.N. 90,3 -1,04 0,9 JENOPTIK AG O.N. 22,19 -2,096 0,905 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 8,91 -1,011 0,91 DIALOG SEMICOND. LS-,10 37,965 -0,105 0,911 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 34,965 -3,532 0,918 DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. 34,25 -1,126 0,921 SOFTWARE AG O.N. 38,01 -0,912 0,924 DEUTSCHE TELEKOM AG NA 15,55 -0,032 0,925 HUGO BOSS AG NA O.N. 62,3 -1,41 0,93

