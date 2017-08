Tesla platziert Anleihe

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das 2003 gegründete Unternehmen baut unter seinem CEO Elon Musk neben reinen Elektrofahrzeugen auch Stromerzeugungs- und Stromspeicherprodukte. Tesla konnte seine Aktionäre im vergangenen Quartal zwar nicht mit schwarzen Zahlen erfreuen, das Interesse am Kapitalmarkt bei der jüngsten Anleiheemission war dennoch äußerst groß. Das geplante Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden USD, konnte auf Grund des enorm großen Interesses der Investoren und Anleger, um 300 Millionen USD auf 1,8 Milliarden USD aufgestockt werden. Die neue Anleihe (WKN: A19M7C) wird mit 5,3 Prozent p.a. verzinst und hat eine halbjährliche Zinszahlung. Diese erfolgt am 15. Februar und am 15. August jeden Jahres. Die Tesla-Anleihe hat eine Laufzeit von 8 Jahren, wird zum 15.08.2025 fällig und hat seitens des Emittenten mehrere Kündigungsoptionen: zum 15.08.2020 zu 103,975%, zum 15.08.2021 zu 102,65%, zum 15.08.2022 zu 101,325% und ab dem 15.08.2023 jederzeit zu 100%. Die Mindeststückelung beträgt 2.000 USD. Bisher wurden in Stuttgart Tesla-Anleihen im Gegenwert von mehr als 1,25 Millionen Euro umgesetzt. Trotz einem leicht schwächeren Preis ist die Anleihe weiterhin bei den Anlegern gefragt. Momentan handelt die Tesla Anleihe bei 98,51%, was einer Rendite von rund 5,50 Prozent entspricht.