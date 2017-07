Tesla – nur eine Modeerscheinung?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In den letzten Tagen geisterte er wieder durch die Presse – der Begriff der “Ge­wis­sens­ent­schei­dung”. Dabei darf man sich fragen, worauf vom Bürger gewählte Abgeordnete im Bundestag denn sonst hören sollen, wenn die Abstimmung als nicht besonders heikel eingeschätzt wird. Der Begriff ist also schwierig, an der Börse würde er jedoch beim Autobauer Tesla passen. Denn ob man an die Tesla-Story glaubt oder den Autobauer für maßlos überbewertet hält, ist eben nichts anderes als eine Glaubens- oder Gewissensfrage. Wir sind im Team Feingold Research ebenfalls gespalten. Bei Tesla stockt die Rally seit rund einem Monat. Zumindest kurzfristig würde den US-Techs eine Korrektur gut tun. Bären greifen zum Knock-Out CY345S. Wir haben dazu ausführlich Knock-Outs und Optionsscheine herausgesucht. Wer an die Tesla-Story glaubt, greift zur unseren Discount-Zertifikaten, die wir vor kurzem herausgesucht haben. Die Konditionen sind weiterhin sehr gut. Auf NTV äußert sich der Autoexperte Helmut Becker skeptisch zu Tesla – das Interview finden Sie hier.

Um 18.00 Uhr eröffnen wir am Montag bei CMC die Webinar-Woche – Hier gehts zur Anmeldung…

Unsere Auswahl:

Rendite 5 Prozent p.a. – WKN PR4X0W – Abstand zur Barriere 55 Prozent – Kein Aufgeld, sondern Abgeld…

Rendite 7,5 Prozent p.a. – WKN DM1DFZ – Abstand zur Barriere 45 Prozent – kein Aufgeld und Währungsgesichert

Rendite 10 Prozent p.a. – WKN CY152R – Abstand zur Barriere 42 Prozent – kein Aufgeld, sondern Abgeld…

Rendite 20 Prozent p.a .- WKN CY4P31 - Abstand zur Barriere 28 Prozent – kein Aufgeld, sondern Abgeld…

Neben dem DAX brauchen auch die Tech-Werte in den USA eine Korrektur. Dazu stellen wir erneut ausführlich unsere Optionsscheine vor. Gehebelt lässt sich der DAX mit dem Bear DM3B96 oder dem Bull TD7BM9 abbilden.

Microsoft Put-Optionsschein TD8EEY Facebook Inc. Put-Optionsschein DM1UND Goldman Sachs Group Inc. Put-Optionsschein DM2JHA Apple Computer Optionsschein Put HW2TWN Put Optionsschein auf Alphabet Inc. (Class C) VN86B1 Optionsschein auf Amazon.com SE7T6X Tesla KnockOut Bear CY345S

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 03.07.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Posted in: Chart-Show