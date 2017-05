Tesla mit neuer Revolution

“buy the rumours, sell the facts” – eine alte Börsenweisheit findet in dieser Woche ihre Bestätigung. Macron hat mit einer Zweidrittelmehrheit geliefert, für neue Rekorde reicht es am Montag jedoch nicht. Im Gegenteil – die Investoren ziehen sich nach den Rekorden der Vorwoche zunächst aus dem Markt zurück. Beachten Sie unsere. Zudem liefert der Euro zum US-Dollar für Antizykliker am Montag eine schöne “Gelegenheit” bei 1,10 USD – Produktidee: Turbo-Bear PB5137

Die kurzfristigen politischen Risiken sind vom Tisch. In Deutschland sind die Chancen für eine Fortsetzung der Ära-Merkel ebenfalls deutlich gestiegen. An dieser Stelle können Sie ein beliebiges Sprachbild des Schulz-Zugs einfügen. Gleichzeitig ist in den USA die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung nach den Arbeitsmarktdaten am Freitag gestiegen. Die unterschiedlichen Zinsräume sprechen daher gegen einen Anstieg über die obere Begrenzung des Korridors bei 1,10 USD. Wir sehen die Spanne von 1,04 bis 1,10 daher weiterhin. Wir werden dieses Thema in den kommenden Tagen in unseren Webinaren aufgreifen.

Ein weiteres Thema wird der US-Autobauer Tesla sein, der weiter die Investoren entzweit. Zuletzt lieferte man einen Absatzrekord im ersten Quartal und ist damit auf dem Weg per Jahresfrist 100.000 Fahrzeuge zu verkaufen. Für Fantasie sorgt das Model 3, ein Mittelklassewagen mit dem Tesla in die Gewinnzone vorstoßen möchte. Gleichzeitig denkt man weiter in größeren Dimensionen. Elon Musk will Tunnel oder eher Röhren für seine Autos bauen und steht dazu in Kontakt mit dem deutschen Tunnelbauer Herrenknecht. Wir haben einen Inliner mit Absicherungskomponente in die Produktauswahl aufgenommen. Die WKN lautet SC168U.

Unsere Chartanalyse:

Das Wahlergebnis in Frankreich dürfte bereits in den Deutschen Aktienindex eingepreist sein, so dass der Markt darauf nicht mehr in nennenswerter Form reagieren sollte. Nun könnte sich ein altes Börsensprichwort beweisen, das kurzzeitig eher für fallende Notierungen spricht. Doch der DAX ist immer für Überraschungen gut.

Obwohl die Wahrscheinlichkeit für einen Kursrückgang am vergangenen Freitag bei gut 80 Prozent lag, kletterte der Index vor dem Wochenende dennoch weiter. Damit verschärft sich die Überhitzung des Marktes zusehends, wobei sich das Ende einer Rally nie genau vorhersagen lässt. Auffällig ist jedoch, dass der Index den oberen Rand des im Tageschart erkennbaren Aufwärtstrendkanals (grün) bei rund 12.750 Punkten erreicht hat. Hier drehten die Kurse bereits häufiger nach unten. Dazu kommt ein relativer hoher Abstand zum Monatsdurchschnitt (blau) von 3,4 Prozent, es sind jedoch Werte von bis zu fünf Prozent möglich – etwas Luft bleibt somit noch.

Doch auch im Wochenchart wird es eng, zum langfristigen Mittelwert der letzten 40 Wochen weicht der DAX bereits um rund 12 Prozent nach oben ab. Spätestens Differenzen von 14 Prozent sind kritisch. Nach einer Pause sind die Aussichten aus diesem Blickwinkel aber rosig: Erst bei rund 16.300 Punkten wäre der obere Rand des langfristigen, bis 2009 zurück reichenden Aufwärtstrendkanals erreicht.

Der Intradaychart auf 5-Minuten-Basis zeigt kurzfristige Korrekturziele: Um 12.650 liegt eine erste schwache Wendezone, häufigere Umkehrpunkte treten dann um 12.460/80 auf. Zumindest ein Rückfall an diese Zielmarken könnte schon in dieser Woche zu beobachten sein, denn oft werden Gerüchte gekauft, also wahrscheinliche Entwicklungen – wie der Wahlausgang in Frankreich – bereits vorab in den Markt eingepreist. Fakten werden dann verkauft, Gewinne also mitgenommen, sobald das erwartete Szenario eingetreten ist. Soweit besagt es zumindest die alte Börsenweisheit “buy the rumours, sell the facts”.