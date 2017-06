Tesla – neuer Hype in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla und Elon Musk sind für uns bei Feingold Research der Christiano Ronaldo der Autoindustrie. Es gibt keine neutrale Analyse, entweder man liebt und verehrt das Unternehmen und den Gründer oder man mag sie einfach nicht. Entweder die Aktie ist ein Traum – so wie jetzt mit dem neuen Crossover Y – oder sie ist heillos überteuert. Das Modell Y soll noch besser laufen als das Modell 3. Unser Handwerkszeug bei Tesla bleibt für Bären die, für Bullen die– Achtung – Hebel nicht höher als maximal 10 wählen. Alternativ findet sich auch ein Capped Bonus Zertifikat mit der WKNin unserer-Liste

Ohne Zweifel ist Tesla ein Star, ebenso wie Ronaldo. Doch reicht das aus? Wir zeigen in der Finanzmarktrunde heute um 18.00 Uhr (Zur Anmeldung gehts hier …), wie die Autokonzerne weltweit bewertet sind und wieviel Strom, Pardon, Luft in Tesla steckt. Im Tesla-Werk im kalifornischen Fremont ist jedenfalls kein Platz mehr. “Wir platzen aus allen Nähten”, so Elon Musk. Deshalb erwägt er den Bau von drei Fabriken, langfristig könnten es wegen der hohen Nachfrage sogar zehn bis zwanzig werden.

Solange schauen wir auf die Chartanalyse – ebenfalls mit Handwerkszeug in Sachen Optionsscheine – die Vola steigt gerade ein wenig – und Knock-outs. Für Bullen die Turbos DGX5BT und DL9276 beim DAX und den Put DL0L3D sowie den Call XM84T5.

Übrigens – Long auf Öl ist momentan unser Comeback-Trade (PB2ZSP) oder StayHigh-OS SC14X8, Short auf Euro-Dollar unser spekulativer Trade zu Gewinnmitnahmen in diesem Währungspaar wenn man so will. Hier empfehlen wir den Bear HU7ZUZ oder den StayLow-OS SC2C00.

Unsere Chartanalyse:

Der frische Rekordstand des Index aus der ersten Wochenhälfte lockt bislang keine Anschlusskäufer an. Stattdessen ist sogar eine gegenteilige Entwicklung zu beobachten: Es kam zu relativ dynamischen Gewinnmitnahmen, die den Markt an seine erste Unterstützung zurück warfen. Sogar ein Ausbruch nach unten droht.

Der Deutsche Aktienindex ist bis an die nächstgelegene charttechnische Haltezone um 12.660/12.710 zurück gefallen. Hier zeigten sich in den Vorwochen bereits mehrere Wendepunkte, doch ob es auch diesmal zu einem erneuten Richtungswechsel kommt, ist fraglich. Bleibt das Kaufinteresse aus, ist frühestens um 12.480 wieder mit einer kurzfristigen Bodenbildung zu rechnen.

Im weiter zurück reichenden Kursbild ist sogar noch mehr Luft nach unten: Aus der Perspektive des 1-Stunden-Charts wird der Aufwärtstrend der Vormonate (orange) um 12.260 als mittelfristiges Korrekturziel gut erkennbar. Hier verläuft auch die Untergrenze des Prognose-Korridors (grau), der zuletzt erst vor wenigen Tagen auf der Oberseite als verlässliches Hilfsmittel zur Kurszielbestimmung diente. Vorgelagert ist die schwächere potenzielle Stabilisierungszone um 12.375/12.480, die somit auch aus diesem Blickwinkel das Mindestkorrekturziel darstellt.

Ungeachtet der schon seit längerem bestehenden, kurzfristigen Korrekturgefahr bleibt der Markt in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, der sich jederzeit weiter fortsetzen kann. Ein entsprechendes Stärkesignal wäre beispielsweise der Sprung zurück über 12.775/12.800 – an dieser im hoch aufgelösten 5-Minuten-Chart gut erkennbaren Mini-Hürde scheiterte der DAX am Dienstag. In diesem Zeitfenster wird auch ein kleiner Abwärtstrend erkennbar, der auch zur Wochenmitte die Richtung und das Tempo weiter vorgeben könnte. Anleger sollten sich daher auch weiterhin verstärkt auf Puts und Bär-Zertifikate zur Depotabsicherung und gegebenenfalls sogar Spekulation auf fallende Kurse konzentrieren.