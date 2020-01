Tesla mit neuem Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat seine Auslieferungen für 2019 vorzeitig bekannt gegeben und die Analysten mit den Zahlen überzeugt. Außerdem wurde die Gigafabrik in Shanghai ins Laufen gebracht, deren Produktion die Erwartungen ebenfalls übertraf. Die Aktie stieß in neue Rekordhöhen vor. Auf der Social-Trading Plattform etoro ist Tesla weiterhin einer der meistdiskutierten Werte.

Im vierten Quartal 2019 hat Tesla 108.000 E-Fahrzeuge ausgeliefert, mehr als die zuvor erwarteten 106.000. Auch wenn davon 92.500 des preiswerten Model 3 waren, ist das ein Erfolg und bestätigt mit 367.500 (+50 Prozent gegenüber 2018) gelieferten Automobilen den prognostizierten Jahresabsatz von 360.000 bis 400.000. Die Nachfrage nach Teslas E-Autos scheint damit intakt zu sein, auch durch die ersten Lieferungen von in China produzierten Fahrzeuge.

Die vor kurzem fertiggestellte Gigafabrik in Shanghai habe bereits knapp 1.000 Autos hergestellt und die ersten Auslieferungen seien begonnen worden, erklärte Tesla. Der E-Autobauer will dort 150.000 Model 3 produzieren und damit das Wachstum auch für 2020 hoch halten. Zudem hat Tesla in Shanghai die Batterieproduktion Ende Dezember früher als erwartet begonnen. Außerdem kommen die zuletzt aufgrund der Spannungen im Nahen Osten gestiegenen Ölpreise Tesla tendenziell zugute, da die Automobile nur mit Strom fahren.

Steiler Aufwärtstrend

Nicht nur mit der Gigafabrik stößt Tesla in neue Dimensionen vor, sondern auch mit seinem Aktienkurs. Der Titel hat in den vergangenen drei Monaten um mehr als 90 Prozent zugelegt und am Freitag einen neuen Rekordstand bei rund 4545 Dollar erstellt. Der Aufwärtstrend wird dadurch steiler, die nächsten Unterstützungen liegen bei rund 433 und 400 Dollar. Der MACD (Momentum) befindet sich ebenfalls auf einem hohen Niveau.