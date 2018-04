Tesla: Das letzte Aufbäumen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla ist zunächst mit viel Schwung durch dieUnterstützung bei 300 US-Dollar gefallen, hat nun aber einen Rebound bisexakt an diese Marke geschafft. Kann das Verkaufssignal noch revidiertwerden? Ein Cocktail aus mehreren Problemen hat die Tesla-Aktie zuletztso stark absacken lassen. Neben der anhaltenden Verfehlung derProduktionsziele beim Model 3 und einer behördlichen Untersuchung zueinem tödlichen Unfall mit einem Model X sorgte insbesondere auch dieweitere Abstufung der Tesla-Bonität durch Moody’s für Unruhe.Die Analysten gehen davon aus, dass Tesla in den nächsten zwölf Monatengroße Anstrengungen unternehmen muss, um den negativen Cashflow aus demlaufenden Betrieb zu finanzieren und gegebenenfalls die auslaufendenWandelanleihen im Volumen von 1,15 Mrd. US-Dollar (November 2018 / März2019) zu ersetzen. Es ist vor diesem Hintergrund schon bezeichnend, dassder April-Scherz von Chef Elon Musk, das Unternehmen sei pleite, füreine kleine Schockwelle sorgte. Im Anschluss hat Tesla dann aber dagegengehalten. Mit den Produktionszahlen für das erste Quartal wurdevermeldet, dass der Elektromobilität-Pionier in diesem Jahr keineKapitalaufnahme benötige.Zudem zeigte sich Musk trotz der erneuten Verfehlung derProduktionsziele für das Model 3 – von dem zum Quartalsende nur rund2.000 Stück pro Woche statt 2.500 Stück wie angestrebt hergestelltwurden – optimistisch. Bis Ende Juni soll der Output auf 5.000 Stücksteigen. Die jüngsten Nachrichten haben der Aktie zu dem starken Reboundbis zur Marke von 300 US-Dollar verholfen, der unteren Grenze dervorherigen Topbildung. Kann diese zurückerobert werden, wäre dasVerkaufssignal revidiert. Wir hatten Tesla nach dem Bruch derUnterstützung als Shortkandidaten eingestuft, aber dazu geraten, einenRebound abzuwarten. Diese wurde nun vollzogen. Da wir davon ausgehen,dass die Aktie die Marke von 300 US-Dollar nicht im ersten Anlaufnachhaltig überwinden wird, ist jetzt eine gute Gelegenheit für denAufbau einer Shortposition mit einem Stop-Loss bei etwa 320 US-Dollar.