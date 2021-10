Tesla knackt alle Rekorde

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Beim Elektroautobauer Tesla läuft es derzeit wie geschmiert. Der Aktienkurs stieg gestern zum ersten Mal über die Marke von 1.000 US-Dollar, was die Marktkapitalisierung auf über eine Billion US-Dollar hob.

Der Kurssprung von fast 13 Prozent zum Wochenauftakt hatte mehrere Auslöser. Zum einen haben die Analysten von Morgan Stanley das Kursziel für die Aktie von 900 auf 1.200 Dollar angehoben. Zum anderen war Tesla‘s Model 3 im September nach Angaben von Jato Dynamics das meistverkaufte Fahrzeuge in Europa. Und dann war da natürlich noch die Nachricht über eine Großbestellung durch den Autovermieter Hertz . Das nach einem Insolvenzantrag im Sommer gerade noch vor dem Aus gerettete Unternehmen hat Elektroautos jetzt als „Mainstream“ entdeckt und daher bei Tesla mal eben 100.000 Fahrzeuge für rund 4,2 Milliarden Dollar geordert. Das ist immerhin knapp ein Sechstel der gesamten Auslieferungen im bisherigen Jahresverlauf (bis Ende September). Schon ab November sollen Kunden die ersten Teslas buchen können. Hertz will passend dazu demnächst tausende Ladestationen installieren.

wikifolio dank Tesla auf Allzeithoch

Gegenüber dem Korrekturtief im Mai hat sich der Aktienkurs damit fast verdoppelt. Thorsten Mosel ( coblenztrade ) liegt bei Tesla immerhin mit rund 40 Prozent im Plus. Er hatte im Juli angefangen, für sein wikifolio Leitwolf Multi Konzept eine Position zu eröffnen und hat diese in den vergangenen Wochen sukzessiv ausgebaut. Aktuell kommt der Autobauer auf einen Depotanteil von 12 Prozent, was der Trader wie folgt kommentiert: „Tesla ist die größte Position im wikifolio. Es war goldrichtig, den Titel vor wenigen Wochen mit großer Gewichtung wieder ins Portfolio aufzunehmen. Tesla hat im September erstmals Platz eins der meistverkauften Autos erreicht. Volkswagen erreicht mit dem Golf (der ehemalige Platzhirsch) nur Platz vier. Eine Zäsur für VW. Das ist einem Autobauer, der nicht aus Europa kommt, in Europa noch nie gelungen. C'est la vie.“

Wie die Tesla-Aktie ist auch das Musterdepot des Traders gerade auf neue Rekordhochs geklettert. Einem maximalen Drawdown von 45 Prozent steht damit jetzt eine Performance von 190 Prozent oder 18 Prozent p.a. gegenüber. Seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 gelang eine Verdoppelung des Depotwertes.

+184,2 % seit 19.09.2015

+50,4 % 1 Jahr

0,96× Risiko-Faktor

EUR 116.560,01 investiertes Kapital

coblenztrade DE000LS9HFX1

Ø-Performance pro Jahr: 18,8 Prozent

Noch nicht ganz an die alten Rekordmarken heran hat es das wikifolio Langfristige Aufwärtstrends von Florian Schneider ( Saftman ) geschafft. Die Performance von durchschnittlich 14 Prozent pro Jahr nach nunmehr sechs Jahren kann sich trotzdem sehen lassen. Da der Trader an langfristigen Aufwärtstrends von Aktien partizipieren möchte, ist natürlich auch Tesla in dem Portfolio vertreten. Der Buchgewinn bei diesem Wert beträgt aktuell 40 Prozent. Den Ausbruch auf neue Hochs und damit die charttechnische Bestätigung des Aufwärtstrends registriert Schneider mit großer Freude: „Sehr überzeugender Big Picture Breakout heute bei Tesla. Das Volumen zog auch stark an. Im wikifolio bleiben wir natürlich dabei.“ Seit dem jüngsten Jahreswechsel konnte der Kurs des wikifolios um 12 Prozent zulegen. Für neue Hochs müssten da jetzt noch mal neun Prozent draufgesattelt werden.

+119,4 % seit 02.11.2015

+29,3 % 1 Jahr

0,87× Risiko-Faktor

EUR 2.638,38 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Tesla US88160R1014 5 087 020,03 678 56% 2 TeamViewer DE000A2YN900 657 147,85 475 71% 3 BioNTech US09075V1026 2 884 353,92 444 49% 4 AMC Entertainment US00165C1045 43 290,31 362 46% 5 Paypal US70450Y1038 511 437,63 338 66% 6 Apple US0378331005 322 205,49 322 61% 7 GameStop US36467W1099 91 691,29 315 39% 8 HelloFresh DE000A161408 2 381 463,78 306 57% 9 Valneva FR0004056851 734 597,77 295 54% 10 Facebook US30303M1027 607 218,64 290 64%

Saftman DE000LS9LMD1

Ø-Performance pro Jahr: 14,0 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

