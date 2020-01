Tesla – das ist nicht normal!

Finanztrends Video zu Tesla



75 Milliarden Euro, nicht US-Dollar, hat Tesla eben an MarketCap geknackt. Das ist nicht normal und es spiegelt nicht den Wert des Unternehmens. Niemand weiß, ob Tesla Autos in nennenswerter Stückzahl bauen kann. Und nachhaltig Geld verdienen. Ist aber egal bei einem Short-Squeeze, den wir seit Wochen sehen. Short sein verlockt, doch man muss verdammt aufpassen. Wer mitspielen will, nimmt knapp unter der 500 Dollar Marke dieins Depot – Hebel 10 super heiß. Tesla Turbo Short. Korrekturziel der Aktie sind 400 Dollar mittelfristig. Selbst da wäre man gut bezahlt. Vergleich – BMW 52, VW 98, Daimler 58 – so viele Milliarden sind die deutschen Bauer wert. Und alle Krisen hin oder her – Stückzahl bauen können sie, Dividende zahlen sie, Gewinne machen sie und wer nach China blickt – VW dürfte da leicht besser vernetzt sein als Elon Musk. Nur mal so nebenher.