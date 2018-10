Tesla – ist das der finale Angriff?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der deutsche E-Auto Markt wächst unterdurchschnittlich, mit einem Marktanteil von nur 1,9 Prozent stockt der Wandel in Deutschland. Während in Norwegen, aufgrund umfangreicher staatlicher Förderungen, der Markt ordentlich zulegen konnte. Dort sind es knapp 47 Prozent und somit fährt beinahe jedes zweite neu zugelassene Auto mit Elektromobilität. Bei Tesla läuft es mittlerweile besser, das Unternehmen setzte im vergangenen Quartal so viele Auto ab wie noch nie. Anleger greifen zu den attraktiven Capped-Bonussenund

