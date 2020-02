Tesla ist auch bei den Derivateanlegern ein Thema

Nicht nur die Tesla Aktie wird an der Börse Stuttgart sehr stark gehandelt, sondern auch Derivate auf Tesla. Beim dem Knock-out Put (WKN UD3JND) auf Tesla halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Der Knock-out Put hat aktuell einen Basispreis und eine Knock-out Barriere von 1.158,91 US-Dollar.

Mit Netflix steht ein weiterer amerikanischer Basiswert im Fokus der Derivateanleger an der Börse Stuttgart. Der klassische Call Optionsschein (WKN MC4W19) wird tendenziell mehr von den Anlegern verkauft. Nachdem mit dem Call Optionsschein in der laufenden Handelswoche deutliche Kursgewinne zu erzielen waren.

Weiterhin wird ein klassischer Call Optionsschein (WKN MC6EJP) auf den Immobilienkonzern Aroundtown sehr stark gehandelt. In dem Call Optionsschein sind hauptsächlich Käufer zu verzeichnen. In den letzten Handelstagen gehörte der Call Optionsschein schon mehrfach zu den Umsatzspitzenreitern.





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.