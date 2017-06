“Tesla is the next big thing” prognostiziert Apple-Gründer

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Viel wurde geschrieben über Tesla die letzten Wochen und Monate, so auch bei uns. Zwischen Himmel und Hölle ist dabei so ziemlich jede Meinung in der Presse vertreten. Apple Gründer Steve Wozniak findet nun in einem Bloomberg Interview deutlich lobende Worte für Tesla. Für überzeugte Anleger empfehlen wir das Bonus Zertifikat mit der WKN

Wozniak spricht unter anderem über den zunehmenden Einfluss von künstlicher Intelligenz auf unser Leben und ist sich sicher, dass das automatisierte Fahren “will chang our lives hugely”. Seiner Meinung nach werden wir in den nächsten Jahren bereits die ersten Fahrzeuge ohne Lenkrad auf der Straße zu sehen bekommen. Klingt unrealistisch? Nun ja, im Silicon Valley ticken die Uhren eben etwas anders, warum also nicht.

Insgesamt sieht Wozniak Tesla weit vorne in der Entwicklung des automatisierten Fahrens und hebt noch einmal deutlich die Innovations- und Risikofreudigkeit des Unternehmens hervor. Klar ist aber auch, dass Tesla aus finanzieller Perspektive bisher noch einiges schuldig bleibt, aber rein finanzielle Perspektiven gehören auch nicht unbedingt zu den ersten Themen eines Visionärs vom Stande Wozniaks.

Apple mit neuem ”Do Not Disturb While Driving”-Modus

Aber nicht nur Tesla, sondern auch Wozniaks altes Unternehmen Apple schielt auf eine zunehmede Vernetzung zwischen mobilem Endgerät und Fahrzeugen. Neben der Entwicklung erster selbstfahrender Fahrzeuge, möchte Apple sein neues mobiles Betriebssystem IOS11 mit einem neuen Feature ausstatten.

So soll das Gerät zukünftig erkennen, ob sich der Besitzer gerade als Fahrer in einem Fahrzeug befindet und automatisch in einen “Do Not Disturb While Driving” Modus umschalten. Auch wenn hier noch viele Fragen – unter anderem rechtlicher Natur – noch offen sind, scheint man sich auch bei Apple weiter Gedanken um eine zunehmende Vernetzung zwischen Smartphone und dem Automobil zu machen. Die Zukunft bleibt also spannend.

