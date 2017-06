Tesla – irres Kursziel und Skeptiker fällt um!

Kursziele von Analysten sind häufig trendfolgernd und folgen dem Motto “die Aktie läuft, ich bin spät dran, also packe ich auf den aktuellen Kurs zwanzig Prozent oben drauf”. Wenig phantasievoll ist das und häufig ist es eher Marketing als Analyse. Im Falle Tesla gibt es nun eine neue Studie, die am Mittwoch in unserererörtert werden muss. Denn es steht ein Kursziel von 464! Dollar im Raum, das mit unserem Handwerkszeug auf der Long Seite, der WKN– vorgestellt am 13.4 – umgesetzt werden kann. Tesla bleibt für uns im Team eine Glaubensfrage, Daniel ist eher bei Markus Koch und bezweifelt, dass Tesla mehr wert sein sollte als BMW. Die Privatbank Berenberg jedoch ist umgefallen, erhöht das Kursziel eben von 193 auf 464 Dollar. Auch der Discount-CallDass Berenberg jedoch von Halten auf Kaufen wechselt und das Kursziel weit mehr als verdoppelt ist eine Änderung der Sichtweise, die wir Mittwoch diskutieren müssen.hatten wir den DAX diskutiert und interessante Produkte auf DAX-Einzeltitel erklärt, auch erläutert, wie man Inliner taktisch auf gleich drei Arten einsetzen kann, dazu ein Produkt im Hebelbereich selbst gebaut.

Schauen wir uns den US-Automarkt einmal im Detail an:

Da ein Teil der schwierigen Aussichten am US-Automarkt sich bereits in den Kursen der Automobilhersteller widerspiegeln – Daimler, BMW und VW gehören zu den schwächsten DAX-Werten in den vergangenen drei Monaten -, können Anleger mit Seitwärtsprodukten von einer anhaltenden Bodenbildung profitieren. Einen ausgeprägten Sicherheitspuffer haben die defensiven Discountzertifikate (Laufzeit: 10 bis 12 Monate) mit der WKN DGQ3FK (BMW), TD6RAK (Daimler) oder CX8M8B (VW).

Mutige Anleger können beim Überflieger Tesla mit Knock-out-Bull-Papieren auf steigende Kurse setzen, etwa die WKN VN79LS (moderater Hebel von 5,7). Eine Alternative zum Knock-out-Papier sind Optionsscheine, die ebenfalls aufgrund ihrer Hebelwirkung ein Instrument für den risikobereiten Anleger sind. Dabei profitieren Call-Optionsscheine von steigenden und Puts von fallenden Kursen.

„Mit Call-Optionsscheinen können Anleger moderate und kurzfristige Schwächephasen gut überstehen, da sie keine Knock-out-Schwelle haben und somit nicht vorzeitig verfallen können“, erklärt Stefano Angioni, Derivate-Experte der Société Générale, die Vorzüge von Optionsscheinen. Von einer anschließenden Erholung im zugrundeliegenden Basiswert können Calls dann wieder profitieren. Alternativen sind hier die Calls mit der WKN DM11VJ (kurzfristig) beziehungsweise SG7LRL (langfristig).

Risiko Trump

US-Präsident Donald Trump treibt das hohe Außenhandelsdefizit um. Daher will er die Produktion in den USA forcieren und setzt dabei vor allem auf die Autoindustrie. Allerdings steuert diese geradezu auf eine Krise zu wie die jüngsten Absatzzahlen zeigen. So war der US-Autoabsatz im März eingebrochen, obwohl in- und ausländischen Autohersteller die Kunden mit hohen Rabatten lockten. Sie lagen durchschnittlich bei 10,4 Prozent des Listenpreises. Größer waren die Preisnachlässe nur im März 2009 auf dem Höhepunkt der damaligen Schuldenkrise, als diese 11,3 Prozent ausgemacht hatten.

Erinnerungen an die Subprime-Krise werden wach

Die Industrie braucht die Umsätze, schließlich beruht der Boom der vergangenen Jahre auf der massiven Zunahme der Autokredite. Das Volumen war zuletzt auf den Rekord von rund 1,1 Milliarden Dollar geklettert – ein Anstieg um mehr als 400 Milliarden Dollar seit April 2010. Möglich gemacht wurde das, weil die Banken die Kreditanforderungen für die Autokäufer immer weiter heruntergeschraubt haben, wodurch verstärkt Kunden mit schlechter Bonität, sogenannte „Subprime“-Kunden, Autokredite aufgenommen haben. Zwischen dem zweiten Quartal 2011 und dem zweiten Quartal 2016 hatten die Institute 21 Quartale in Folge die Kreditanforderungen gesenkt. Gleichzeitig wurden immer mehr Kredite als Anleihen verbrieft, wodurch sich deren Volumen seit 2010 auf knapp 200 Milliarden Dollar verdoppelt hat. Daher überrascht es wenig, dass die zwischenzeitlich gestiegenen Zinsen vermehrt zu Kreditausfällen geführt haben, gerade im „Subprime“-Bereich.

Gebrauchtwagenpreise auf Talfahrt

Ein weiteres Schwächesignal kommt vom Gebrauchtwagenmarkt. Der Branchenverband National Association of Auto Dealers (NADA) meldete, dass der saisonal bereinigte Preis für Gebrauchtfahrzeuge im Februar um 3,8 Prozent gegenüber Januar eingebrochen ist – der stärkste Rückgang seit November 2008, als es auf dem Höhepunkt der damaligen Schuldenkrise zu einem Einbruch um 5,6 Prozent gekommen war.

Die Gebrauchtwagenpreise liegen damit derzeit 13 Prozent unter dem Höhepunkt des Jahres 2014. Ford hat bereits gewarnt, dass die Preise für Gebrauchtwagen noch auf Jahre hinaus sinken könnten. Bei Morgan Stanley rechnen die Analysten mit einem Rückgang in den nächsten vier bis fünf Jahren um 20 Prozent, ein Rückgang um 50 Prozent halten die Experten ebenfalls für möglich.

Neben der Krise in der „Old-Economy“ gibt es Hoffnungsschimmer wie der Elektroautohersteller Tesla. Im Börsenwert hat man jüngst General Motors und Ford überholt. Nach der Bekanntgabe der Absatzzahlen für das vergangene Quartal war der Börsenwert von Tesla auf fast 50 Mrd. Dollar nach oben geschossen. Interessant ist, dass Ford und GM sehr viel mehr Autos verkaufen als Tesla, aber an der Börse wird derzeit die Zukunft gehandelt und die heißt Tesla. Dort ist man auch in den Bereichen der selbstfahrenden Autos oder der Batterieherstellung Vorreiter. Langfristig könnte sich die Situation ändern, wenn der Wettbewerb bei Elektroautos zunimmt. Andere Hersteller, wie Daimler und BMW, planen ihre Offensive in diesem Bereich.