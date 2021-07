Tesla mit höchster Kundenzufriedenheit und den meisten Verkäufen im Premium-Sektor

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Model 3 Fahrer am zufriedensten mit ihrem Elektroauto

Genanntes Tesla Model bei den weltweit verkauften Premium-Limousinen an erster Stelle, gefolgt von BMW

Trotz steigender Verkaufszahlen: deutlich weniger Suchanfragen auf Google für „Tesla“ und „Tesla Aktien“

Lediglich 35 % der Bundesbürger können sich vorstellen, künftig ein vollelektrisches Auto zu fahren – in China sind es 86 %

Fahrer des Tesla Model 3 sind im Durchschnitt am zufriedensten mit ihrem Elektroauto. Doch auch jenseits der Stromer schreibt Tesla Rekorde: bei den weltweit verkauften Premium-Limousinen landet Tesla mit dem Model 3 inzwischen an erster Stelle, noch vor der BMW 3er Reihe. Dies geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders de hervor.

Bei einem Ranking, dass die Zufriedenheit der Elektroauto-Fahrer mit ihrem jeweiligen Fahrzeug abbildet, landet das Tesla Model 3 mit 82 Punkten unangefochten auf dem ersten Platz, gefolgt vom Citigo-e (63 Punkte) und dem Tesla S (56 Punkte).

Dass der US-Pionier bei den Verkäufen im Premium-Limousinen-Segment federführend ist, das ist relativ neu. Noch im dritten Quartal 2020 lag BMW hierbei deutlich vorn. Tesla scheint immer mehr ein Konzern der Superlative zu werden: einerseits. Andererseits zeichnet sich in anderer Hinsicht eine Normalisierung ab, wie die Infografik aufzeigt.

Entgegen den steigenden Verkaufszahlen ist indes das Google-Suchvolumen für Tesla deutlich rückläufig. Dies gilt gleichermaßen für das Suchbegriffspaar „Tesla Aktien„. Konkret rangieren genannte Suchvolumina dieser Tage sogar auf dem niedrigsten Stand innerhalb der letzten 12 Monate.

Während dies nahelegen könnte, dass der Hype abflaut, sprechen die erstgenannten Daten für ein gesundes und beachtliches Wachstum. Auch in Deutschland erfreuen sich Elektroautos steigender Beliebtheit. Allerdings sind die Bundesbürger im internationalen Vergleich immer noch skeptischer.

Während sich hierzulande etwa 35 Prozent der Bürger vorstellen können, künftig ein vollelektrisches Auto zu fahren, sind es in China sage und schreibe 86 Prozent. Ob sich dies in den kommenden Jahren verändert – zumal, da die deutschen Premium-Hersteller in puncto Elektromobilität aufs Gaspedal drücken -, das wird sich unterdessen erst noch zeigen müssen.

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet. Die Block Builders GmbH hat ihren Geschäftssitz in Berlin.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.