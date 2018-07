Tesla – die große Frage über allem

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Dass Tesla sein eigens gestecktes Produktionsziel nun erreicht hat – 5.000 Autos gingen vergangene Woche vom Band, führte nicht zu der erhofften Euphorie an der Börse. Der E-Auto-Hersteller hat es schon lange nicht mehr so leicht wie 2013 als sich Investoren noch mit Vorschusslorbeeren genügten und sich auf die Aktie stürzten. Die Investoren erwarten mittlerweile mehr von Elon Musk und fordern, dass dieser sich mehr auf die Optimierung seiner Produktion und die Absätze fokussiert. Denn ohne schwarze Zahlen, wird die Sorge der Anleger in Zukunft nicht nachlassen. Mit dem Handwerkszeug Turbo-Bullund Turbo-Bearhandeln Sie die Aktie mit 5er-Hebel.

Lesen Sie auch:

Telekom – Perspektiven für die Aktie

Osram, BMW, Dialog – Rettung gegen den Zinsverlust

VW – J.P Morgan gibt Gas

Wird es Tesla so schaffen langfristig ein Massenhersteller zu werden? Oder hat Musk doch zu vielen Eisen im Feuer, um mit der Produktion bei Tesla richtig durchzustarten? Inzwischen möchte er nicht nur die Raumfahrt revolutionieren, sondern gibt Tipps zur Abwasserreinigung und setzt sich für die Rettung von Schulkindern in Thailand ein. Hoffen wir, dass er dort seine Versprechen besser einhält als beim Model 3. Dieses sollte nach den Luxusmodellen, zu einem erschwinglichen Preis erhältlich und somit die Eintrittskarte für den Massenmarkt sein. Wer sich also nun das E-Auto zum versprochenen Preis von 35.000 Dollar kaufen will, kommt nach Hinzufügen der günstigsten Komponenten auf einen Mindestkaufpreis von 50.000 Dollar. Mit allem Zubehör sogar auf 80.000 Dollar. Das entspricht bei den wenigsten vermutlich der Definition von erschwinglich.