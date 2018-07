Tesla: Der große Bluff

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach diversen Verschiebungen musste Tesla das ausgerufeneProduktionsziel für das Model 3 unbedingt erreichen – und hat das ausFirmensicht auch geschafft. Die Zweifel aber bleiben, und die Kernfragewird erst in den nächsten Monaten beantwortet. Ende Juni wollte Teslabei der Produktion des Model 3 die Marke von 5.000 Stück pro Wocheerreichen, und dafür wurden alle Hebel – u.a. eine Fertigung rund um dieUhr – in Bewegung gesetzt. Dann konnte das Unternehmen tatsächlich eineStückzahl von 5.031 zum Quartalsende vermelden. Ende des nächsten Monatssollen bereits 6.000 Stück produziert werden.Doch es gibt auch andere Zahlen, die zumindest Zweifel an denvermeldeten Zuwächsen wecken. Bloomberg führt eigene Berechnungen zurProduktion anhand der Vehicel Identifikation Numbers durch und kommt inder Spitzenwoche (Anfang Juli) nur auf knapp 4.400 Stück. Und dieSchätzungen für die Zeit danach gehen schon wieder runter, in derFolgewoche könnte der Output wieder auf etwa 4.000 gesunken sein.Dennoch, Tesla-Chef Musk sieht sich auf einem guten Weg aus derProduktionshölle. Allerdings steht die Kernaufgabe noch aus, nämlich derSprung in die Profitabilität mit Hilfe des Model 3. Trotz allerVerzögerungen und Belastungen soll im dritten und vierten Quartal derNettogewinn und der Cashflow positiv ausfallen.Zeichnet sich ab, dass Tesla eine weitere deutliche Ausweitung derProduktion und der Sprung in die Gewinnzone gelingt, dürfte die Aktiedas Allzeithoch wieder angreifen. Die aktuelle Korrektur nach derkräftigen Kurserholung in der ersten Junihälfte dürfte sich dann imNachhinein als hervorragende Einstiegsgelegenheit entpuppen.Andererseits besteht gerade hinsichtlich der Gewinnentwicklung eingroßes Enttäuschungspotenzial. Wir werten die Tesla-Aktie nach dem Aufund Ab der letzten Wochen vorerst neutral, eine Longposition kommt nurfür sehr spekulativ orientierte Investoren in Frage.