Tesla: Die größte Blase... [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

oder auf dem Weg zum größten Autobauer der Welt? Momentan scheiden sich hier noch die Geister! Nachdem Tesla (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) im Hoch am Dienstag bis auf 850 Euro regelrecht explodierte, kam die Notierung gestern doch deutlich bis auf 702 Euro (close) zurück. Ob dies alleine aufgrund von Gewinnmitnahmen geschah oder aber der Startschuß für eine größere Konsolidierung gefallen ist, wird sich zeigen. Heute ging es zur Eröffnung erstmal mit einer Kurslücke auf 674 Euro nach unten. Bleibt die Aktie weiter derart volatil oder kehrt nun erstmal eine Beruhigung ein? Das Wertpapier ist unbestritten derzeit ein "heisses Eisen" und im Moment in erster Linie für Daytrader hochinteressant!

Tesla Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.